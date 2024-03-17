Elazığ'daki 'Balık Müzesi' büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Elazığ'daki 'Balık Müzesi' büyük ilgi görüyor

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Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsü içinde bulunan Balık Müzesi, 10 yıl önce kurulmuş olup, tatlı ve tuzlu su balıkları ile kabuklu canlıları içermektedir. Müze, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmektedir.

17.03.2024 10:13  Güncelleme: 10:15
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Elazığ'daki 'Balık Müzesi' büyük ilgi görüyor

ELAZIĞ - Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsü içinde bulunan Balık Müzesi büyük ilgi görüyor.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce kurulan Balık Müzesi, hizmetini sürdürüyor. Tatlı ile tuzlu olmak üzere 120 balık türünü ve kabuklu canlıların yer aldığı müze, büyük ilgi görüyor. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar, müzeye gelerek hem merakını gideriyor hem de bilgiler alıyor.

Su Ürünleri Mühendisi Vildan Sertkaya, "Müzemizde 120 balık türü var. Deniz ve tatlı su balıkları mevcut. Aynı zamanda deniz kabukluları mevcuttur. Genelde ziyaretçilerimiz öğrencilerimiz oluyor. 10 yıldır hizmet veriyoruz" dedi.

Elazığ\'daki \'Balık Müzesi\' büyük ilgi görüyor
Kaynak: İHA

Elazığ, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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