Elazığ-Pertek feribotlarında bayram hareketliliği - Son Dakika
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Elazığ-Pertek feribotlarında bayram hareketliliği

Kurban Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşırken yerli ve yabancı turistler, Elazığ'dan başta Tunceli, Erzincan ve çevre illere gitmek için soluğu iskelede aldı. Son gün yoğunluğuna takılmak istemeyenler ise Elazığ-Pertek feribotlarına yöneldi. Bayramın ardından memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler başta Tunceli ile Erzincan olmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesine gitmek isteyince iskelede az da olsa yoğunluk oluştu.

22.06.2024 14:51
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Elazığ- Pertek feribotlarında bayram hareketliliği

ELAZIĞ - Kurban Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşırken yerli ve yabancı turistler, Elazığ'dan başta Tunceli, Erzincan ve çevre illere gitmek için soluğu iskelede aldı. Son gün yoğunluğuna takılmak istemeyenler ise Elazığ-Pertek feribotlarına yöneldi.

Kurban Bayramı tatilini Elazığ dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Elazığ-Pertek feribotunda yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor. Bayramın ardından memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler başta Tunceli ile Erzincan olmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesine gitmek isteyince iskelede az da olsa yoğunluk oluştu. Sırayla feribota bindirilen araçlar, Keban Baraj Gölü üzerinden Tunceli'nin Pertek ilçesine geçiriliyor.

Elazığ'dan Pertek ilçesine tatilcilerden geçen Selçuk Öztekin, "Şu an feribot kuyruğundayız. Yoğun bir sıcaklık var. Elazığ'dan Pertek tarafına geçeceğiz. Bayram dönüşünden dolayı birazcık yoğunluk var. İnşallah, herkes için kazasız belasız bir bayram olur. Biz de çok daha yoğun olmaması için bir gün erkenden geldik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ-Pertek feribotlarında bayram hareketliliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ-Pertek feribotlarında bayram hareketliliği - Son Dakika
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