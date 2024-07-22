Elazığ Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Valiliği'ne atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Valiliği'ne atandı

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Valiliği\'ne atandı

Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman, göreve başladı.

22.07.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman, göreve başladı.

Vali Toraman, valilik önünde düzenlenen törenle karşılandı.

Burada vali yardımcıları, kurum müdürleri ve amirleriyle tanışan Ömer Toraman daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Türk tarihi açısından çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Balkanların ve Orta Avrupa'nın fethi hareketinin Süleyman Paşa tarafından bu topraklardan başlatıldığını anlatan Vali Toraman, "Türkleri Balkanlardan çıkarmak için hayal kuranların da yine bu topraklarda hayallerinin hüsrana uğratıldığını hatırlatmak istiyorum. Çanakkale 1. Dünya Savaşı'ndaki çetin muharebeleriyle yine tarihimizde özel bir yere sahip bulunmakta. Çanakkale'de ilk büyük başarıları elde eden Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Hakkı, 19. Tümen Komutanı Yarbay daha sonra Anafartalar Grup Komutanı olarak, tarihimize 'Anafartalar Kahramanı' olarak geçecek olan Albay Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnette ve şükranda anıyorum. Bu kutsal harp meydanına sahip olan Çanakkale, Tarihi Alan Başkanlığı idaresinde milli şuurun, tarih şuurunun kuvvetlenmesi ve gelecek nesiller aktarılması için önemli imkanlar sunmaktadır." dedi.

Bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü olduğuna işaret eden Toraman, "Kıbrıs Türk'ünün yok olmaktan kurtararak, varlık ve güvenliğini teminat altına alan Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a ilhakını önleyen ve bu suretle adaya barış getiren milli davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri rahmet gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Ömer Toraman, Türkiye Cumhuriyetinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye idealinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü vasfı ile Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan abidevi bir eser olmuştur. Öte yandan Çanakkale hem sanayi açısından hem de tarımsal üretim alanından yüksek potansiyeli ve üretim hacmi ile dikkat çekmektedir. Çanakkale bu yüksek üretim kapasitesi yanında kültür ve turizm alanında da sağladığı ilerlemeler ile de Türkiye'nin gücüne büyük katkı sağlamaktadır. Çanakkale, Türkiye'nin parlayan yıldızı konumundadır. Çanakkale içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle uç sıcaklıkları yaşıyor. Dolayısıyla özellikle orman yangınları riskinin yüksek olduğunu takip ediyoruz. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerimize orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermelerini ve hasseten rica ediyorum."

Kaynak: AA

Çanakkale Valiliği, Çanakkale, Elazığ, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Valiliği'ne atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:28:03. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Valiliği'ne atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement