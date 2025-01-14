Elazığ ve Tunceli'nin Depreme Hazırlığı - Son Dakika
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Elazığ ve Tunceli'nin Depreme Hazırlığı

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CHP'li Erol, Elazığ ve Tunceli'nin depreme hazırlıklı hale getirilmesi için tedbirlerin alınmasını istedi.

14.01.2025 19:02
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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ ve Tunceli'nin depreme hazırlıklı kent haline getirilmesine ilişkin olarak, "Ovacık veya Bingöl'de 7.4 büyüklüğündeki depremin bölgeye yansımasının bazı yerlerde 10 büyüklüğünde olacağı ifade ediliyor. Bu da taş üstünde taş kalmayacağı riskini taşıyor. Bu anlamda o bölgeye yatırımların gelmesiyle ilgili tedbirlerin önceden alınması lazım" ifadesini kullandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, hafta sonu 21 milletvekilinden oluşan heyetle Elazığ ve Tunceli'de yaptığı incelemelere ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"21 milletvekilimiz ile geçen hafta sonu Tunceli ve Elazığ'daydık. Amacımız bilim adamları özellikle son zamanlarda ciddi uyarılarda bulunuyor. Tunceli ve Bingöl depremleriyle ilgili ciddi uyarıları var ve tedbirlerin alınmasıyla ilgili önerileri var. Bölgeye gitmeden önce ilgili bilim adamlarını Ankara'ya çağırarak, heyetimize depremin riskleriyle ilgili olası deprem sonrasında Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün nasıl etkileneceği ile ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den bilgi aldık. Arkasından Tunceli ve Bingöl'e gittik. Tunceli Valisi'ne de teşekkür ederim, deprem öncesi valilik yetkisini kullanarak inanılmaz tedbirler almaya başlamış ve milletvekili heyetimizi bir sunum yaparak tedbirlerle ilgili bilgilendirdi. Ama görünen o ki hükümetin, devletin ilgili bakanlıkların bu işe el atması lazım. Tunceli ve Bingöl'de olacak bir deprem, depremin şiddetinden ve su seviyesinin yüksek olmasından kaynaklı olarak Ovacık veya Bingöl'de 7.4 büyüklüğündeki depremin bölgeye yansımasının bazı yerlerde 10 büyüklüğünde olacağı ifade ediliyor. Bu da taş üstünde taş kalmayacağı riskini taşıyor. Bu anlamda o bölgeye yatırımların gelmesiyle ilgili tedbirlerin önceden alınması lazım.

"Elazığ'ın 3 ilçesinde gerekli tedbirlerin alınması lazım"

2020'de Elazığ'da bir deprem yaşadık. Gerçekten TOKİ konutlarının hızlı şekilde yapılması mağduriyetlerin giderilmesi hak sahiplerine verilmesiyle ilgili sürecin hızlı işlemesinden kaynaklı 2023 depreminde Elazığ hiç etkilenmedi. Bir tek bina yıkılmadı ve can kaybı olmadı. Hatta ben gelen milletvekili arkadaşlarımızı Elazığ'da TOKİ konutlarını gezdirdim. Orada çok doğru işler yapıldı. Eksiklik yok muydu vardı, hatalı yapılan işler var mıydı vardı ama uyarılarımız ciddiye alındı ve zaman içerisinde eksiklikleri giderildi, insanların can ve mal güvenliği sağlandı.

Şimdi deprem öncesi önlem alınırsa olası bir depremde yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği teminatı oluşturulacak. Bingöl depremi özellikle Elazığ'da 3 ilçeyi tehdit etmekte. Karakoçan, Kovancılar ve Palu bölgesi. Bu 3 ilçede yaşayan nüfus sayımız 100 bin. 100 bin nüfuslu ilçemizi tehdit eden hemen yanı başımızdaki sınır ilimiz Bingöl. Buralarda gerekli tedbirlerin alınması lazım. Tunceli'nin altyapısından, zemininden ve binalarından kaynaklı çok büyük risklere açık. İlin valisi son derece doğru tedbirler almış. Şimdiden MEB'e bağlı okulların yıkılması güçlendirilmesi; kamu binalarıyla ilgili önlemler almış. Konteyner kentler oluşturmuş. Yani valilik yetkisiyle alabileceği bütün tedbirleri almış.

"Tunceli'yi depreme dirençli kent haline gelmesi için hepinizin duyarlılığını bekliyoruz"

Burada yapılması gereken Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın süreci hızlandırması, Ulaştırma Bakanlığı'nın olası bir depremden önce ulaşım ağının sağlanmasıyla ilgili yol güvenliği, köprülerin güçlendirilmesi gerekiyor. Tunceli'nin depreme dirençli kent haline getirilmesi için halkın, STK'ların ve bürokrasinin talebi var. Biz oluşturulan heyet olarak ilgili bakanları ziyaret edeceğiz. Önce genel başkanımıza hazırladığımız raporu sunacağız. Sonra ilgili bakanları ziyaret edeceğiz ve bu sürece bugünden sizleri bilgilendirerek, meclisin de bu konuyla ilgili katkısını isteyerek, Tunceli'yi depreme dirençli kent haline gelmesi için hepinizin duyarlılığını bekliyoruz."

Elazığ ve Tunceli\'nin Depreme Hazırlığı
Kaynak: ANKA

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