Kartal'da Elazığlı Sanatçılara Vefa Gecesi

03.02.2026 10:42  Güncelleme: 11:44
Kartal Belediyesi ve İstanbul Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Sanatçılarımıza Vefa Gecesi'nde, Elazığ kültürüne yıllarca emek veren sanatçılar onurlandırıldı. Programda sahne alan 'Kürsübaşı' müzik grubu ve yöresel halk oyunları dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ile İstanbul Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Sanatçılarımıza Vefa Gecesi"nde, Elazığ kültürüne ve müziğine yıllarca emek vermiş usta isimler onurlandırıldı.

Elazığlı sanatçılar Abdullah Şekeroğlu, Ahmet Aykul, Av. M. Ziya Yalçın ve Hamza Bulut adına Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen vefa gecesinde sahne alan "Kürsübaşı" müzik grubu beğeni topladı. Program kapsamında gerçekleştirilen koro dinletisi salondan büyük alkış alırken, sahnelenen yöresel halk oyunları geceye renk kattı.

Geceye; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Rabia Babaoğlu, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Yasin Ünder, siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, İstanbul Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli ve dernek yöneticileri ile Kartal'daki sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri katıldı.

Abdullah Şekeroğlu, rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamazken, kendisine salondan iyi dilek ve şifa temennileri iletildi.

Programda konuşan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, vefa duygusunun toplumsal ve insani değerler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Değerli sanatçılarımız, değerli protokol, değerli Elazığlılar, Elazığlı olmamakla birlikte Elazığ'ı ve Elazığlıları seven değerli misafirler; öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.Vefa; önce Yaradan'a kullukta, ehl-i söze uymakta, verilen emeğe sahip çıkmakta başlar. Ardından vatanımıza, milletimize, değerlerimize ve inancımıza vefa göstermek gerekir. Üçüncüsü ise dostlarımıza, arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize ve güzel olan her şeye vefa göstermektir. Bu akşam düzenlenen bu anlamlı programla sanatçılarımıza vefa gösteriliyor. Dernek yönetimimizi ve bu yağmurlu havaya rağmen burayı dolduran siz kıymetli misafirleri tebrik ediyorum. Rabbim sanatçılarımıza uzun ömürler versin, seslerini ve performanslarını daha nice yıllar dinlemeyi nasip etsin. Rahatsızlığı nedeniyle aramızda olamayan sanatçımıza da Allah'tan şifa diliyorum."

Program sonunda sanatçılara protokol üyeleri tarafından plaket takdimleri gerçekleştirildi. Vefa ve dayanışma duygusunun ön plana çıktığı gecede, kültürel değerlere sahip çıkmanın önemi bir kez daha hatırlandı.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

