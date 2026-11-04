Elbistan\'ı il yapacak teklif TBMM\'ye sunuldu, CHP\'li Öztunç gerekçeyi anlattı

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan'ın il olması için TBMM Başlkanlığı'na kanun teklifi verdi. Öztunç, teklifin gerekçesinde; " Elbistan, büyük yatırımların planlandığı, önemli bir tarihi, ekonomik, kültürel, coğrafi çekim merkezidir. Elbistanlıların il olmak için sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdikleri yoğun faaliyetler, kentleşmeye kaynaklık edebilecek hemşerilik bilincine sahip olduklarını göstermektedir. İl olma yolunda birçok kriterleri bünyesinde barındıran Elbistan il olmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin il olması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Öztunç, teklifin gerekçesinde, şunları kaydetti:

"Elbistan, Kahramanmaraş iline bağlı en büyük ilçedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. Elbistan nüfusu, köyleriyle birlikte TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre 2023 depremi sonrası 142 binden 132 bin 36'ya gerilemiştir. Ancak il olması durumunda depremden dolayı gidenlerin dönmesi ve yapılan konutların bitmesiyle nüfusu daha da artacaktır. Elbistan'ın il yapılması ve Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun İlçelerinin de yeni kurulacak Elbistan İline bağlanması durumunda yeni ilin nüfusu 282 bin 876 kişi olacaktır.

"ELBİSTAN'IN TARİHİ ESKİ DÖNEMLERE KADAR UZANIYOR"

İlçe sınırları Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde olup 2 bin 547 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Yaklaşık olarak 37 doğu meridyeni - 38 kuzey paraleli arasında bulunan Elbistan'ın kuzeyinde Darende ve Gürün ilçeleri, güneyinde Nurhak ve Ekinözü, doğusunda Malatya ili, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri, batısında ise Afşin ve Göksun ilçeleri bulunmaktadır. Elbistan'ın il merkezine mesafesi 169 kilometre, Afşin İlçesinin 150 km, Göksun İlçesinin 90 kilometre, Nurhak İlçesinin 182 kilometre, Ekinözü İlçesinin 170 kilometredir. Elbistan, tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan bir şehir olup Osmanlı Devleti'ne son katılan beylik olan Dulkadiroğlu Beyliği'ne başkentlik yapmıştır. Beyliğin başkenti ancak 1507'de Elbistan'ın savaşta tamamen yakılmasından sonra Maraş'a taşınmıştır.

"TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK OVASINA SAHİP"

Elbistan Türkiye'nin dördüncü büyük ovasına sahiptir. Coğrafi kesim noktası olması ve tarım, ticaret ve sanayisi ile gelişmiş ilçe niteliği taşıyan Elbistan, 6 Şubat depreminde büyük hasar almış, merkeze uzaklığı sebebiyle müdahale etkin olamamış, birçok hizmette aksamalar yaşanmıştır. Şehir çok yakınından doğan ve ortasından geçen Ceyhan Nehri ile ünlüdür. İlçenin ekonomik yapısında tarım ve tarıma dayalı ticaret ağırlıklı paya sahiptir. Bölgenin en büyük şeker fabrikası olan Elbistan Şeker Fabrikası ovada ve civar illerde yetişen pancarları işlemektedir. Elbistan Türkiye'nin linyit rezervinin yüzde 70'ine tekabül eden, 100 kilometrekarelik bir alana yayılmış 3,4 milyar tonluk bir linyit kömür rezervi bulunmaktadır. Afşin-Elbistan A ve Termik Santralleri adı altında iki tane büyük termik santral ile Elbistan'ın Türkiye'nin sayılı enerji merkezlerinden bir olma özelliği taşımaktadır.

Elbistan şu anda bölgenin ticari merkezi konumunda yer almakta ve tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret ve inşaat alanlarında da son derece gelişmiş büyük bir ilçe olma özelliğini taşımaktadır. Nurhak, Ekinözü, Göksun, Malatya'nın Darende, Akçadağ ve Doğanşehir İlçeleri ile Sivas'ın Gürün İlçesi'nin genel ihtiyaçlarını Elbistan'dan karşılamaktadır.

"İL OLMA YOLUNDA BİRÇOK KRİTERİ BÜNYESİNDE BARINDIRAN ELBİSTAN İL OLMALIDIR"

Anayasa'mızın 126'ncı maddesi Türkiye'nin merkezi idare kuruluşu, coğrafi durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; illerin de diğer kademeli bölümlere ayrılmasını öngörmektedir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 1'inci maddesinde anayasal düzenlemeye uygun olarak 'Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür' denmektedir. Elbistan'ın il olması durumunda Nurhak, Ekinözü, Göksun, Malatya'nın Darende, Akçadağ ve Doğanşehir İlçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçelerinin sosyoekonomik gelişmesine katkıda bulunacaktır. Elbistan'ın il merkezine 169 km uzak olması kamu hizmetlerini hızlı etkili ve verimli bir şekilde verilmesini engellemektedir.

Devletin vatandaşlarına hizmet için ayağına gittiği günümüzde Elbistan'dan bir vatandaşın kamu hizmetini almak için yaklaşık 170 km uzaklıktaki İl merkezine gitmesi mantıklı değildir. Elbistan, büyük yatırımların planlandığı, önemli bir tarihi, ekonomik, kültürel, coğrafi çekim merkezidir. Elbistanlıların il olmak için sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdikleri yoğun faaliyetler, kentleşmeye kaynaklık edebilecek hemşerilik bilincine sahip olduklarını göstermektedir. İl olma yolunda birçok kriterleri bünyesinde barındıran Elbistan il olmalıdır."