Elbruz Dağı'na tırmanış yaparken hayatını kaybeden Mehmet Kocaakça'nın Manavgat'taki evine taziye çadırı kuruldu - Son Dakika
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Elbruz Dağı'na tırmanış yaparken hayatını kaybeden Mehmet Kocaakça'nın Manavgat'taki evine taziye çadırı kuruldu

Elbruz Dağı\'na tırmanış yaparken hayatını kaybeden Mehmet Kocaakça\'nın Manavgat\'taki evine taziye çadırı kuruldu

RUSYA'daki Elbruz Dağı'na 5 kişilik grupla tırmanış yaparken hayatını kaybeden Mehmet Kocaakça'nın, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

24.04.2025 18:01
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RUSYA'daki Elbruz Dağı'na 5 kişilik grupla tırmanış yaparken hayatını kaybeden Mehmet Kocaakça'nın, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Ekiptekilerin, tırmanışın bazı anlarını cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde 'Güneş açtı, hadi devam' sözleriyle heyecanlarını paylaştığı görüldü. Kocaakça'nın babasının dedesinin de Sarıkamış'ta askerlik yaparken donarak şehit olduğu belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup, pazar günü Rusya'ya gitti. Önceki gün, 5 kişilik grup Rusya'daki 5 bin 642 metre yükseklikteki Elbruz Dağı'na tırmandı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar, hipotermi geçirirken, Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağı indi. Yardım çağrısı üzerine arama ekibi 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken, Mehmet Kocaakça'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan aramada Kazım Güler'in de cansız bedenine ulaşıldı.

'KENDİSİNE ULAŞAMADIK'

Mehmet Kocaakça'nın ölümü nedeniyle Manavgat'taki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Kocaakça'nın yakınları aileye başsağlığı diledi. Kocaakça'nın kuzeni Özgür Varol, "Genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Pazar günü Antalya'dan Rusya'ya geçtiler. Dağa tırmanış yaptılar. Tırmanışta kendisine ulaşamadık. Sonra zirveye çıktıklarında hipotermi geçirdiklerini, 2 arkadaşın yardım talebinde bulunduğunu öğrendik. Mehmet ile ekip lideri Cihan Yıldırım orada kalıyor. Diğer arkadaşların da sonradan vefatını öğrendik. Önce inen arkadaşlar yardım talep ediyor, ekip kurtarıyor, hastaneye götürüyorlar. Aynı gün Mehmet ve Cihan'ı kurtarmaya yönelik girişimde bulunuyorlar. Hava muhalefetinden o gün dağa çıkamıyorlar. Cihan ile Mehmet 1 geceyi dağda geçiriyor. Ertesi gün ekip ulaşıyor. Ekip Cihan Yıldırım'ı kurtarıyor ama Mehmet vefat etmiş. Bunları üzülerek öğrendik. Üzüntülüyüz, yastayız, acımız büyük" diye konuştu.

Varol, Kocaakça'nın babasının dedesi İbrahim'in de askerde alay imamı olarak görev aldığı Sarıkamış'ta, donarak şehit olduğu ifade etti. Diğer yandan, Kocaakça ve ekibinin tırmanış sırasında cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Ekiptekilerin tırmanışta 'Güneş açtı, hadi devam' gibi ifadeleri görüntülerde yer aldı. Kurtarma ekibinin arama çalışmalarının görüntüleri de paylaşıldı.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Rusya, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elbruz Dağı'na tırmanış yaparken hayatını kaybeden Mehmet Kocaakça'nın Manavgat'taki evine taziye çadırı kuruldu - Son Dakika

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