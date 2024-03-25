Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı

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Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı

25.03.2024 07:56  Güncelleme: 08:00
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Elebaşılığını Barış Boyun\'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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