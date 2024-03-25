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Son Dakika › Güncel › Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 5. grupta Didim Belediyespor ile İncirliova Belediyespor arasındaki maçta Didim kalecisi Nevzat Çizmeci sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Çizmeci'nin elmacık kemiği ve burun kemiği kırıldı.
Efeler 09 SFK teknik direktörü Veyis Kanber, Silifke galibiyetinin ardından takımının performansından memnun olduğunu belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kanber, oyuncularının üstün futbol sergileyerek maçı 3-1 kazandığını ve tüm Silifke tribünlerinin alkışlarını aldıklarını ifade etti. Yoluna devam edeceklerini ve emeği geçen herkesi kutladığını dile getirdi.
Hatay'da depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bina alevlere teslim oldu. Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M. P.(33) isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin il dışına kaçma girişimi engellendi ve gözaltına alındı. Zanlı, mahkemece tutuklandı.
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) heyeti, Peru'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, Lima'da Türkiye'nin Büyükelçiliği ve San Marcos Üniversitesi ile görüşmelerde bulundu. And Parlamentosu ile imzalanan işbirliği anlaşmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bir bina alevlere teslim oldu. Yangın, Kurtuluş Caddesi üzerindeki binada meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından boşaltılan Kurtuluş Caddesi'ndeki binada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren ilçelerinde Türk ve Kürt azınlığa mensup gruplar arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildiriliyor. Bölgeye, hava destekli kalabalık bir polis gücü yönlendirildi. Olaylar sırasında en az 6 kişi yaralandı ve bir kişinin durumu ağır. Avrupa'daki Kürt örgütleri, yaşanan olayları protesto etmek için Brüksel'de bir gösteri düzenleyecek.
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