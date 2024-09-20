Elektrikli Bisiklet Kazasında Yaşamını Yitiren Yaşlı Adam

Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Enes Ç'nin kullandığı 20 L 6029 plakalı hafif ticari araç, Denizli- Uşak kara yolu Çivril ilçe merkezi yakınlarında Yaşar Çiftçi'nin (86) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Polis, hafif ticari aracın sürücüsü Enes Ç'yi gözaltına aldı.
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