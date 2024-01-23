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Emek Partisi Milletvekili, hemşirenin cinsel saldırı iddiasını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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Emek Partisi Milletvekili, hemşirenin cinsel saldırı iddiasını Meclis gündemine taşıdı

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan bir hemşirenin hekim tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasını Meclis'e taşıdı. Karaca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelterek, cinsel suçlara maruz kalan sağlık emekçilerini korumak için alınan önlemleri sordu.

Emek Partisi Milletvekili, hemşirenin cinsel saldırı iddiasını Meclis gündemine taşıdı
23.01.2024 - 15:52,  Güncelleme: 16:02
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Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan hemşirenin hekimin cinsel saldırısına uğradığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "2020-2024 yılları arasında kaç sağlık emekçisi Bakanlığınıza cinsel suçlar hakkında başvuru yapmıştır? Başvuruların sonuçları ne olmuştur? Cinsel suçlara maruz kalan kadın sağlık emekçilerini korumak için Bakanlığınız ne tür önlemler almaktadır? Bakanlık temsilcileri 25 Ocak 2024 tarihli karar duruşmasına katılacak mıdır?" diye sordu.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yargılama süreci devam eden hemşireye hekim tarafından cinsel saldırı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde "Tedavisinin bir parçası olarak yaşadığı travmayla yüzleşmesi için çalıştığı yere dönmesi gerektiğini belirten uzman görüşüne karşın İstanbul Valiliğince hemşirenin iş yerinin isteği dışında değiştirildi" ifadesini kullandı.

Karaca'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelttiği sorular şöyle:

"- Bakanlığınız söz konusu davaya, kadın sağlık emekçisi yanında müdahil olmuş mudur? Olmamışsa nedeni nedir? Bakanlık temsilcileri 25 Ocak 2024 tarihli karar duruşmasına katılacak mıdır?

-Sağlık emekçisi kadının psikolojik sağlığı açısından olumsuz olacağına dönük hekim raporlarına karşın, neden görev yeri değiştirilmiştir?

-Adı geçen hekim S.E'nin daha önce de başkaca kadın sağlık emekçilerine dönük cinsel suçlar işlediği dava dosyasına da yansımıştır. Buna karşın çalıştırılmaya devam edilecek midir?

-2020-2024 yılları arasında kaç sağlık emekçisi Bakanlığınıza cinsel suçlar hakkında başvuru yapmıştır? Başvuruların sonuçları ne olmuştur?

-Çalışma hayatında, sağlık emekçilerinin yaşadığı şiddetin yanında kadın sağlık emekçilerinin maruz kaldığı cinsel taciz ve saldırı vakalarının da yaşandığı kamuoyuna yansımaktadır. Cinsel suçlara maruz kalan kadın sağlık emekçilerini korumak için Bakanlığınız ne tür önlemler almaktadır?"

Ayrıca, söz konusu cinsel saldırı davasının duruşması 25 Ocak Perşembe günü Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Kaynak: ANKA
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