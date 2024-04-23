Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca Demir, AKP'nin çocuk politikalarını eleştirdi - Son Dakika
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Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca Demir, AKP'nin çocuk politikalarını eleştirdi

Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca Demir, AKP\'nin çocuk politikalarını eleştirdi

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu'nda, AKP iktidarının çocuk politikalarını eleştirerek, 'Eğitimden, sağlıktan, gıdadan, oyundan, sanattan, neşeden, gelecekten yoksun çocuklar yarattınız. İşte, böyle koşullar altında 23 Nisan kutlamalarını bir günah çıkarma törenine dönüştürdünüz; bunu kabul etmiyoruz' dedi.

23.04.2024 20:18
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(ANKARA)- Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu'nda, AKP iktidarının çocuk politikalarını eleştirerek, "Eğitimden, sağlıktan, gıdadan, oyundan, sanattan, neşeden, gelecekten yoksun çocuklar yarattınız. İşte, böyle koşullar altında 23 Nisan kutlamalarını bir günah çıkarma törenine dönüştürdünüz; bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir da TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu'nda partisi adına konuştu. Demir, şunları kaydetti:

"Bu Meclis duvarında 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazısının şu tarafa bakan kısmında 'Egemenlik kayıtsız şartsız sermayenindir' yazıyor olsa gerek. Meclisi yerli, yabancı tekellerin, büyük sermayenin darphanesi haline getirdiniz. Sizin iktidarınızda ulusal egemenlik iddiasından halkın payına düşen tek şey sermayenin artan sömürüsü, yaşamın her alanına egemen olan zorbalık, adaletsizlik, hukuksuzluk oldu.

"SİZ 6 YAŞINDAKI KIZ ÇOCUĞUNUN TARİKAT OLURUYLA EVLENDİRİLDİĞİ BİR ÜLKENİN İKTİDARISINIZ"

Çocuk işçilik yaşı 5'e düştü. AKP'li yıllarda en az 925 çocuk işçi hayatını kaybetti bu ülkede ve yalnızca bu yıl MESEM'lerde sermayeye peşkeş çekilirken ölen çocuk sayısı 10'u aşmış durumda. Sermayenin, sarayın ve tarikatların eğitim komiseri ise çocukları en güvensiz koşullara mahküm etmek için yeni protokoller peşinde koşuyor zannediyorum, o yüzden kendisi burada değil. Bu ülkede 4'ünde rahleye, 14'ünde tornaya oturttuğunuz yerli ve mülteci çocuklara kurulan ölüm düzeneğinin hesabını vermeden siz Çocuk Bayramı filan kutlayamazsınız. 20 yıldır bu ülkede çocuk yaşta evliliği, istismarı teşvik eden, kız çocuklarını eğitimden uzaklaştıran, yoksullaştıran politikalarınız yüzünden bu ülkede 2 milyon çocuk anne var bugün ve siz 6 yaşındaki kız çocuğunun tarikat oluruyla evlendirildiği bir ülkenin iktidarısınız.

"ÇOCUKLARDAN ÇALDIĞINIZ PARALARI PATRONLARA AKTARIYORSUNUZ"

Patronların silinen vergilerinin sadece beşte 1'iyle bütün okullarda bir öğün ücretsiz yemek sağlanabileceğini siz de gayet iyi biliyorsunuz ama bunu tercih etmiyorsunuz. Bakın, okullarda çocuklar birbirlerine 'Sandviçinden ısırabilir miyim?' diye sorarken siz ıstakoz partilerinde doyuyorsunuz ve çocuklardan çaldığınız paraları patronlara aktarıyorsunuz.

Siz Kürt çocukları panzerler altında bile bile öldürülürken, ana dilinde konuştuğu için utandırılır, cezalandırılırken bu suçları işleyen devlet görevlilerine payeler veren bir iktidarsınız. Siz Filistinli çocuklar katliama uğrarken, İsrail'e 'Eyvallah' deyip savaş tüccarlığına kılıf uydurmaya çalışan suç ortaklarısınız. Filistinli çocukların günahı boynunuzdayken siz çocuk bayramı falan kutlayamazsınız. Eğitimden, sağlıktan, gıdadan, oyundan, sanattan, neşeden, gelecekten yoksun çocuklar yarattınız. İşte, böyle koşullar altında 23 Nisan kutlamalarını bir günah çıkarma törenine dönüştürdünüz; bunu kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca Demir, AKP'nin çocuk politikalarını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca Demir, AKP'nin çocuk politikalarını eleştirdi - Son Dakika
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