Emep'li Bayhan, Bakan Gürlek'e Tutuklu Üniversite Öğrencilerini Sordu

20.02.2026 14:34  Güncelleme: 15:52
Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İzmir'deki protestolar gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerin durumunu meclise taşıdı. Adalet Bakanı'na sorular yönelterek tutuklamaların gerekçelerini sorguladı ve eğitim haklarına dikkat çekti.

(ANKARA) - Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İzmir'de protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "Soruşturmaya konu olayın üzerinden yaklaşık 9 ay sonra gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama işlemleri, hangi yeni ve somut delile dayanmaktadır" diye sordu.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara katılan bazı üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

İzmir'de protestolar sırasında atıldığı iddia edilen sloganlar gerekçe gösterilerek 23 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, bunlardan 4 öğrencinin olaydan yaklaşık 9 ay sonra evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirten Bayhan, öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamalarının yöneltildiğini belirtti. Olaydan sonra öğrencilerin eğitimlerine devam ettiklerini, adreslerinde yaşadıklarını ve herhangi bir kaçma girişiminde bulunmadıklarına dikkat çeken Bayhan, buna rağmen 15 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunduklarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini belirtti.

Bayhan, dosyada görüntü kayıtlarının bulunduğunun belirtilmesine rağmen bu kayıtların savunma makamıyla paylaşılmadığını ve tutuklama işleminin hangi yeni ve somut delile dayandığının açıklanmadığını vurguladı. Tutuklu öğrencilerden Mert Gökdeniz Ün'ün daha önce de aynı yasa kapsamında tutuklandığını ve 20 gün cezaevinde kaldığını hatırlatan Bayhan, benzer suçlamalarla yeniden tutuklama tedbirine başvurulmasının tutuklamanın istisnai bir tedbir olmaktan çıkarılarak fiili cezalandırma yöntemine dönüştürüldüğünü savundu. Bayhan, öğrencilerin İzmir Aliağa Şakran Cezaevi'nde kapasite üzeri koğuşlarda ve adli hükümlülerle birlikte tutulduğunu, tutukluluk koşullarının eğitim hakkı ve temel ihtiyaçlar açısından sorunlar barındırdığını da ifade etti.

"Son bir yıl içinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaç kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır?"

Bayhan, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"Soruşturmaya konu olayın üzerinden yaklaşık 9 ay sonra gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama işlemleri, hangi yeni ve somut delile dayanmaktadır? Aylar boyunca eğitimine devam eden, adresinde yaşayan ve hiçbir kaçma girişiminde bulunmayan öğrenciler açısından tutuklama tedbirine başvurulması, ceza muhakemesinin istisnai tedbir anlayışıyla nasıl bağdaştırılmaktadır?"

'Kaçma şüphesi' gerekçesi hangi objektif ve somut olgulara dayandırılmıştır? Aylarca serbest bırakılan kişiler bakımından ani bir 'kaçma riski' değerlendirmesi yapılmasının hukuki ölçütü nedir?

Dosyada bulunduğu belirtilen görüntü kayıtları savunma makamıyla neden paylaşılmamaktadır? Savunma hakkının fiilen sınırlandırılmasına yol açan bu uygulamanın açık yasal dayanağı nedir?

Bir protesto sırasında atıldığı iddia edilen sloganlar hangi somut ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' kapsamında değerlendirilmiştir? Bu sloganların tam metni nedir? Eleştiri, siyasal itiraz ve görüş açıklama ile hakaret arasındaki hukuki ayrım hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Bu ayrımı hangi merci, hangi gerekçelerle ve hangi ölçütler çerçevesinde yapmaktadır?

Son bir yıl içinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaç kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır? Kaç kişi hakkında gözaltı işlemi yapılmış, kaç kişi tutuklanmış, kaç dosya iddianameye dönüşmüş ve kaç dosya beraatle sonuçlanmıştır?"

Kaynak: ANKA

