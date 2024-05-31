Emekçi kadınlar el emeği ürünlerle Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika
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Emekçi kadınlar el emeği ürünlerle Gazze'ye yardım gönderdi

Bolu'da Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kursları tamamlayan emekçi kadınlar, el emeği ürünlerini satarak yaklaşık 10 bin lira değerindeki geliri Gazze'ye yardım için gönderdi. Mudurnu ilçesinde açılan sergide satılan ürünlerin parası Kızılay aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

31.05.2024 20:38
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Bolu'dan Gazze'ye uzanan yardım eli

Emekçi kadınlar el emeği ürünlerden elde ettiği gelirleri Gazze'ye gönderdi

BOLU - Bolu'da emekçi kadınlar, yaklaşık 10 bin lira değerindeki el emeği ürünleri açtıkları sergide satarak Gazze'ye yardım için gönderdi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılar devam ediyor. Yurdun dört bir yanından Gazze'ye destek ve yardımlar sürüyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kursları tamamlayan kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri için sergi açtı. İlçe genelinde açılan sergilerden farklı olarak Mudurnu'nun merkezi mahallesinde açılan sergi de Gazze'ye yardım masası oluşturuldu. Kadınlar tarafından yaklaşık 10 bin lira değerindeki ürünler satışa sunuldu. Toplanan 10 bin lira, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye yardım için gönderilecek.

"Yaklaşık 10 bin liralık ürünü kursiyerlerimiz topladı"

Halk Eğitim Müdürü Cemali Özlü, "Hayat Boyu Öğrenme projesi çerçevesinde Mudurnu'da sergimizi açtık. Bu sergimizde, diğer sergilerimizden farklı olarak Gazze'ye yardım masası oluşturduk. Yaklaşık 10 bin liralık ürünü kursiyerlerimiz topladı. Satılan ürünlerin parası, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecektir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Emekçi kadınlar el emeği ürünlerle Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika

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