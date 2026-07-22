Emekli Aylıklarına Eleştiriler

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerinde konuşan Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, torba yasa usulünü ve emekli aylıklarına yapılan zammı eleştirdi. Özdağ, "Milletin sorunları torbacı bir anlayışla çözülmez. Yaşattığınız yoksulluk ve sefaletin neticesinde emekliler ölümü kurtuluş umudu olarak görmeye başladı. Emeklilik sistemi bir yardım programı değildir, en düşük aylığı arttırmak yetmez, kök aylıkları düzeltin" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Teklifin tümü üzerine değerlendirmelerde bulunan Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifin hazırlanış usulüne ve emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkati çekti.

Görüşülen teklifin Meclis'in önüne bırakılmış "yeni bir torba" olduğunu ifade eden Özdağ, 22 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin tek bir metinde birleştirilmesini eleştirdi. Teklife son dakikada maddeler eklendiğini dile getiren Özdağ, şöyle konuştu:

"Siber güvenlik gibi önemli ve stratejik bir konuyu Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmek, özel öğretim kurumlarıyla ilgili yüz binlerce eğitim emekçisini ilgilendiren konuları birkaç saatlik görüşmede ele almak, iktidar partisinin milletin sorunlarına yaklaşımındaki ciddiyetsizliğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Sayın iktidar vekilleri, yıllardır kevgire çevirdiğiniz kamu personel rejimini son dakika önergeleriyle düzenleyebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Her attığınız adımın, her yaptığınız düzenlemenin mevcut sorunları daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini artık anlayın lütfen. Milletin sorunları torbacı bir anlayışla çözülmez. Sırf kanun çıkardık demek için kanun yapılmaz. Üstelik teklif komisyonda görüşülüp Meclise geldikten sonra torbaya 4 madde daha eklediniz. Etki analizi yok, kamuya maliyet hesabı yok, milletvekillerine inceleme süresi yok, niye bu kurnazlığa başvurdunuz?"

"EMEKLİLİK SİSTEMİ BİR YARDIM PROGRAMI DEĞİL"

En düşük emekli aylığına yapılan 3 bin 552 liralık artışı eleştiren Özdağ, TÜRK-İŞ'in Haziran 2026 verilerine atıfta bulundu. 4 kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamasının 35 bin 759 lira olduğunu belirten Özdağ, "Yaşattığınız yoksulluk ve sefaletin neticesinde emekliler ölümü kurtuluş umudu olarak görmeye başladı. 23 bin lira maaş kira parasına bile yetmiyor ki vatandaş gıdasına harcasın, ilacına harcasın, gazına, elektriğine, suyuna harcasın" dedi.

Kök aylık uygulamasını ve emeklilik sistemindeki bozulmaları da dile getiren Özdağ, Hazineden yapılan tamamlama ödemelerinin emeklinin gerçek aylığını artırmadığını ifade etti. Sistemin düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, "Kök aylık sistemini değiştire değiştire içinden çıkılmaz hale getirdiniz. Hazineden yapılan tamamlama ödemesi artırılıyor. Emeklinin gerçek aylığı yerinde sayıyor. Torbayı yamaya yamaya yamalı bohçaya çevirdiniz. Emeklilik sistemi bir yardım programı değildir. Emekli aylığı insanların kırk yıl boyunca çalışarak ve prim ödeyerek kazandığı bir haktır. En düşük aylığı arttırmak yetmez, kök aylıkları düzeltin ki ödenen prime göre adaletli bir maaş bağlama sistemi oluşturabilsin" diye konuştu.

OLUÇ: SIRA EMEKLİYE GELDİĞİNDE BÜTÇE DİSİPLİNİ HATIRLANIYOR

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı kanun teklifinin görüşmelerinde söz aldı.

İktidarın emeklileri açlığa mahkum etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Oluç, sunulan teklifin yoksullaşmayı önlemek yerine mevcut tabloyu koruduğunu söyledi. TÜİK verileri ve temel harcama kalemleri üzerinden değerlendirmede bulunan Oluç, "Yoksullaşma sürecini ortadan kaldıracak değil de mevcut sefalet koşullarının devam edeceğini gösteren bir teklifle karşı karşıyayız. TÜİK'e göre, altı aylık tüketici enflasyonu 17,76 ve bu esas alınıyor. Emeklilerin temel harcama kalemlerini oluşturan gıda, kira, enerji ve sağlık giderleri. Bütün bu kalemlerdeki enflasyon artışı resmi enflasyonun bile çok üzerinde gerçekleşiyor. Emeklilerin gerçek yaşam maliyetlerini karşılama konusunda son derece ciddi bir sorunla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Kamusal kaynakların kullanımındaki tercihlere değinen Oluç, "Kamusal kaynaklar garanti ödemeleri olduğu zaman bulunuyor, vergi aflarına ve muafiyetlere bulunuyor, büyük sermaye gruplarına aktarılıyor ama sıra emekçilere, emeklilere geldiğinde nedense birdenbire bütçe disiplini hatırlanmaya başlanıyor. Nedenini biliyoruz, politik tercihi bu siyasi iktidarın" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'Lİ ARI: BU ARTIŞ EMEKLİNİN HİÇBİR DERDİNİ KARŞILAYACAK DURUMDA DEĞİL

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin, iktidarın 20 bin lira olan en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkarmayı teklif ettiğini hatırlatarak, söz konusu rakamın alım gücü üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan artışın emeklileri rahatlatmadığını dile getiren Arı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İşte, emeklimizin 20 bin lira olan en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya artırmayı teklif etmektesiniz. Şimdi, değerli arkadaşlar, öncelikle bu paranın alım gücü nedir, esasen onu konuşmak lazım. 23 bin 552 liraya çıkardığınızda emeklimiz rahatlıyor mu? Emeklimiz kirasını ödeyebiliyor mu, çarşıya pazara gittiğinde rahatlıkla alışverişini yapabiliyor mu ya da birçok ihtiyacını karşılayabiliyor mu? Bayramlar geldiğinde torunlarına cep harçlığı verebiliyor mu? Esas buna bakmak lazım. Enflasyon karşısında her gün eriyen bu emekli maaşı 23 bin 552 liraya çıksa da emeklinin hiçbir derdini karşılayacak durumda değildir. Emeklimizi mağdur etmeye devam ediyorsunuz. Her fırsatta emekli maaşıyla ilgili önerimizin en az asgari ücret olduğunu söylüyoruz. Şimdi, her yılbaşı geldiğinde, her temmuz geldiğinde bu ücretle ilgili düzenleme yapacağınıza buna bir kere karar verelim, asgari ücret diyelim emekli de ne alacağını bilsin."

Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'un kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimin kapatılmasına karar verildi.