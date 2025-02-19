Emekli Beklentileri: Bayram İkramiyesi Ne Olacak? - Son Dakika
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Emekli Beklentileri: Bayram İkramiyesi Ne Olacak?

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Emekliler, geçim sıkıntısı nedeniyle bayram ikramiyesinin en az 10 bin lira olmasını talep ediyor.

19.02.2025 14:39
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Haber: TENZİLE AŞÇI  Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Ramazan ayının başlamasına günler kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekli Mümin Moğul, "Bana şu anda 5 bin lira da 10 bin lira da verse o benim için geçersiz. Neden? Dün aldım maaşımı. Ev kiramı, suyumu, elektrik faturamı ödedim. Bana kalan bin lira para. Bunun bayram parasını verse ne olur" dedi. Emekli Mustafa Korkmaz da "3 bin liradan fazla vermeyeceklerini biliyorum. Maaşlara ne zam yaptılar ki bunu ne yapacaklar? En azından bir maaş ikramiye olmalı. Bu ortamda anca götürür. Bir maaş ikramiye olunca torunlara harçlık verebilirim" diye konuştu.

Ramazan ayının başlamasına günler kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Mart ayının son haftasında yatırılması beklenen bayram ikramiyelerinin kaç lira olacağı açıklanmazken, ikramiye tutarının 21 Şubat'ta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı iddia edildi.

Ekonomistler, emeklinin bayram ikramiyesinin 4 bin ile 4 bin 500 lira dolaylarında olacağı beklentisini dile getirirken; ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, emekli maaşlarıyla geçinemediklerini, en azından 10 bin lira ya da bir maaş bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini söyledi.

Ünal: "Bizim istememiz fayda etmiyor"

İktidarın ikramiyeyi belirlerken emeklilerin taleplerini önemsemediğini ifade eden Salman Ünal, şunları söyledi:

"Ne desek hepsi boş oluyor. Türkiye'de yaşamanın imkanı kalmadı. Başımdaki şapkadan başka hiçbir şeye para vermedim. Benim kızım otelde çalışıyor. 'Araplar geliyor, soyunuyor, gidiyor. Ben de sana getiriyorum' diyor. Yetiştiremiyorum. Bayram ikramiyesi bize can suyu olur. 3 bin lira veriyorsa 6 bin lira versin. Ama bizim istememiz fayda etmiyor. Adamın gönlünden ne koparsa, aklına gelir de halkı düşünürse veriyor. Ben bir suyu bile alamıyorum. Bir su, bir ekmek eder diyorum. O kadar dar durumdayız."

Korkmaz: "En azından bir maaş ikramiye olmalı"

Bir maaş tutarında ikramiye verilmesi gerektiğini belirten Mustafa Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"3 bin liradan fazla vermeyeceklerini biliyorum. Maaşlara ne zam yaptılar ki bunu ne yapacaklar? En azından bir maaş ikramiye olmalı. Bu ortamda anca götürür. Bir maaş ikramiye olunca torunlara harçlık verebilirim."

Güzal: "Eve gidinceye kadar biter o paralar"

İkramiyenin 4 bin 500 lira olacağı yönündeki beklentiyi değerlendiren Vedat Güzel, "10 bin lirayla 15 bin lira arası kurtarır. Ama 3-4 bin lira yetmez. Geçen sene 3 bin lira vermişti. Ama 3 bin lira hiç. Gidip bir şeyler yeseniz 5 bin lira yapar. Yetersiz. 4 bin 500 lira olursa da yetmez. Hiçbir şeye yetmez. Eve gidinceye kadar biter o paralar" dedi.

Moğul: "Emekli yerde sürünüyor"

Geçim sıkıntısına dikkat çeken emekli Mümin Moğul, şunları söyledi:

"Bana şu anda 5 bin lira da 10 bin lira da verse o benim için geçersiz. Neden? Dün aldım maaşımı. Ev kiramı, suyumu, elektrik faturamı ödedim. Bana kalan bin lira para. Bunun bayram parasını verse ne olur? Ne yiyip içeceğim? Eskiden emekli dediğin zaman aileme yetiştiriyordum, çocuklarımı okutuyordum. Şimdi yerlerde sürünüyorum. Emekli yerde sürünüyor. 10 bin lira ev kiram var. 1,5 bin lira elektrik faturası, 650 lira su faturası gelmiş. Ben 15 bin lira maaş alıyorum. Ne yiyip içeceğim? Ameliyatlıyım. Mide, böbrek, bağırsaktan ameliyatlıyım. Ayaktan ameliyatlıyım. Ben ne yapayım? Konu komşumdan Allah razı olsun, öyle geçiniyorum."

"7 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında olması lazım"

Emeklinin bayram ikramiyesinin en az 10 bin lira olması gerektiğini belirten Moğul, "Benim bir kızım bir oğlum var. Üç tane torunum var. İkisi okuyor. En azından onlara bayram harçlığı vermek için en azından bana vermesi gereken para 7 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında olması lazım" dedi.

Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Beklentileri: Bayram İkramiyesi Ne Olacak? - Son Dakika

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