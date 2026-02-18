Emekli Çiftçi Gözyaşı İçinde Anka'ya Dert Yandı: Köle Miyiz?

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) TÜBİTAK'tan emekli olduktan sonra Çorum'da çiftçilik yaptığını belirten Osman Eken isimli vatandaş, Ramazan öncesi pazar alışverişi konusunda Kadıköy Salıpazarı'nda röportaj yapan ANKA muhabirine içini döktü. Gözyaşına hakim olamayan Eken, "Köle miyiz biz? Ben torunumun cebine dört tane torunumun cebine harçlık koyamıyorsam bu ülkede yaşamamak lazım" dedi. "Seçilmiş insanlarla uğraşmayın, önce herkes kendi diplomasını yargılasın. Diploma yargılanacaksa bu ülkede herkesin diploması yargılanacak, şahsi bir kişinin değil. İmamoğlu'nun değil. Bunu ülkücü çocuk konuşuyor. Yazık değil mi onun çocuklarına, torununa, oğluna, kızına... Bir an önce sandığı koyun bu milletin önüne" diyen Eken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, MHP lideri Bahçeli'yi pazarları vatandaşlar ile birlikte gezmeye çağırdı.

Son yıllarda derinleşen ekonomik kriz yurttaşları, temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda bile zorluyor. Ramazan öncesi pazar alışverişi röportajı yapmak üzere Kadıköy'deki Salıpazarı'na giden ANKA muhabirine konuşan bir yurttaş zaman zaman gözyaşını tutamadı. TÜBİTAK'tan emekli olduktan sonra Çorum Mecitözü'nde çiftçilik yaptığını belirten Osman Eken isimli yurttaş, "Ne söyleyebilirim? Söyleyecek hiçbir şey yok. TÜBİTAK'tan emekliyim. Ne söyleyeyim? Devletin yaptığı çok büyük ayıp, çok büyük haksızlık insanlar köle değil, biz köle değiliz biz Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı vatandaşlarız. Köle miyiz biz? Ben torunumun cebine dört tane torunumun cebine harçlık koyamıyorsam bu ülkede yaşamak... yaşamamak lazım. Çok anlatacağım şey var ama burada kalsın. Sandığı bir an önce bu milletin önüne koysunlar" dedi. Osman Eken şunları anlattı:

"Sandığı bu milletin önüne koysunlar"

"Ülkücü sağ görüşlü bir insanım, bu sandığı bu milletin önüne koysunlar. MHP kökenli doğuştan Türkeş'in yanında yetişen bir adamım. Bahçeli sana hakkımı helal etmiyorum. Öbür siyasi insanlarla uğraşmayın, seçilmiş insanlarla uğraşmayın, önce herkes kendi diplomasını yargılasın. Diploma yargılanacaksa bu ülkede herkesin diploması yargılanacak, şahsi bir kişinin değil. İmamoğlu'nun değil, bunu ülkücü çocuk konuşuyor. Yazık değil mi onun çocuklarına, torununa, oğluna, kızına, senin hiç çoluğun çoçuğun yok mu Tayyip Erdoğan? Senin çocuklarının bu şekilde mi yaşıyor? Önce kendini yargıla. Bu halkın içine gir. MHP kökenli vekillerime sesleniyorum Çorum'dan vekil gönderdim utanıyorum ondan bu halkın içine girsin, bu insanları görsün, bu pazarcıları görsün."

Pazarcılarla da uğraşmasınlar buraya gelene kadar, o insanlar sabahın köründe halde ekmek kazanacağım diye... Buna gelene kadar bu ranta, bu araziyi kırsınlar bunları değil, pazarcıyı değil, arada kim varsa onları kırsınlar. Biz çiftçiyiz, soğan yetiştirdim 3-4 kamyon soğan, sor kaç liraya verdin soğanı; 3 lira soğan olur mu, 2 buçuk lira soğan olur mu, bu aracıyı kıralım, aracıyı bunları değil. Ben 2 buçuk liraya soğanı verdiğim an halkım yesin, neden yemesin, ben yetiştiriyorum. Şimdi ne yaptın bize koopaeratife borç, Tarım Krediye borç, Ziraat Bankasına borç,mazotçuya borç çiftçi tarlasını ekmiyor. Vahit Kayrıcı'ya sesleniyorum vekil gönderdik seni orada otur diye göndermedik"

"Önce kendi çiftçine sahip çık"

ANKA muhabirinin "Devam edebilecek misiniz çiftçiliğe?" şeklindeki sorsuna da "Yok devam edemeyeceğiz, Bağ-Kur borcu gibi borçlardan dolayı onları da yapamıyoruz. Devam etme şansımız yok. Şu anda üretemediğimiz şeyi bu arkadaşlar burada nasıl satacak? Dışarıdan mı ithal edeceğiz? Yapmayın. Önce kendi çiftçine sahip çık. İtalya, Fransa, Amerika, İran değil, biz bu ülkede yaşıyorsak, çiftçiysek kendi çiftçini savunacaksın, kendi çiftçine sahip çıkacaksın kendi çiftçine yardım edeceksin. 'Destek veriyorum'; ne destek veriyorsun? 300 dönüm buğday desteği verdin. Ne verdin bize? Dönüme 500 lira o da bir işimize yaramadı" diye yanıt verdi.

Röportajın bu bölümünde söze giren bir başka yurttaş ise "Gübrenin torbası olmuş bin 800 lira, mazot desen 60 lira, ben biçer döver de kullanıyorum, vatandaştan bir talep de gelmiyor, yani biçtiğim biçerden de bir şey anlamıyorum. 7 - 10 trilyonluk (milyonluk) makinamız var boş yatıyor" dedi.

Osman Eken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'yi vatandaşla birlikte pazarda gezmeye davet etti ve "Tekrar yine söylüyorum Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli pazarlara girin, delikanlıysanız bu pazarlara girin. Öyle çok delikanlıysanız bu pazarları vatandaş ile gezin. Gezen insanlarla gurur duyuyorum hangi siyasi olursa olsun görüş fark etmez . Bir an önce sandığı koyun bu milletin önüne" ifadelerini kullandı.