Emekli Orman Mühendisi Doğadan Topladığı Malzemelerle Sanat Yapıyor - Son Dakika
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Emekli Orman Mühendisi Doğadan Topladığı Malzemelerle Sanat Yapıyor

Emekli Orman Mühendisi Doğadan Topladığı Malzemelerle Sanat Yapıyor

Osmaniye'de emekli orman mühendisi Fatih Güvercin, doğadan topladığı taş ve odun parçalarını evindeki atölyede objelere dönüştürüyor. 34 yıldır devam ettiği hobi, emeklilik sonrası daha da anlam kazandı. Yüzlerce eser üreten Güvercin, yaptığı figürlerin doğadan ilham aldığını belirtiyor.

01.02.2025 11:13  Güncelleme: 11:16
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OSMANİYE'de emekli orman mühendisi Fatih Güvercin (57), doğadan topladığı taş ve odun parçalarını evinde oluşturduğu atölyesinde, objelere dönüştürüyor.

Rahime Hatun Mahallesi'nde yaşayan, 4 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden emekli olan Fatih Güvercin, 34 yıl önce meyve bıçağı ile hobi olarak başladığı taş ve ahşap oyma sanatını, evinin balkonunda oluşturduğu atölyesinde devam ettiriyor. Arkadaşlarıyla gittiği bir gezide buldukları taşa meyve bıçağıyla insan figürü verdikten sonra bu işe hobi olarak başladığını anlatan Güvercin, doğada bulduğu farklı çeşit taşları ve odun parçalarını atölyesine getirerek burada objelere dönüştürdüğünü söyledi. Emekli olduktan sonra bu hobisine daha çok zaman ayırdığını kaydeden Güvercin, yaptığı ürünlerin maddi bir karşılığı olmadığını, çevresindeki insanlara hediye edip sosyal medya hesabından paylaştığını ifade etti.

'ZAMANIMI HOBİLERİMİ YAPARAK GEÇİRİYORUM'

Adana Teknik Lisesi Makine Bölümü mezunu olduğunu ve bu ürünlerin yapılışı noktasında el becerisinin teknik liseden geldiğini anlatan Fatih Güvercin, "Doğa Koruma ve Milli Parklar'da uzun bir süre çalıştıktan sonra emekli oldum. Zamanımı hobilerimi yaparak geçiriyorum. Kitap okuyorum ya da ahşaptan ve taştan figürler yaprak geçiriyorum" dedi.

Bugüne kadar yüzlerce taş ve odun parçalarından objeler yaptığını ifade eden Fatih Güvercin, "Taş veya ahşap doğada gezerken karşımıza çıkıyor. Elime aldığım zaman artık o taş parçası kendini söylüyor, ben şu figür olacağım diyor ya da ahşap ben şu figür olacağım diyor. Biz sadece üzerindeki fazlalığı attığımızda figür ortaya çıkıyor. Sonrasında güzel bir eser ortaya çıkıyor. Genelde yılan böcekler farklı olarak insan figürleri de var. Tabii bu işe başladığın zaman doğaçlama olarak o taş parçası eviriliyor. Kimisi insan figürü kimisi de yılan figürü de olan var mesela. Bu yaptığım eserlerin bazılarının da hikayesi bulunmakta" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emekli Orman Mühendisi Doğadan Topladığı Malzemelerle Sanat Yapıyor - Son Dakika

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