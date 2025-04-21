Emekli Polis, Alacak Meselesi Nedeniyle Vuruldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç. (53) tarafından iş yerinde tabancayla vurulan araç kiralama şirketi sahibi Abdullah Dinç (40), yaralandı. Dinç, yaralı halde eline aldığı döner bıçağıyla peşine düştüğü Hasan Hüseyin Ç.'yi yakaladı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç., iddiaya göre 2 milyon lira alacağı olduğunu ileri sürdüğü araç kiralama şirketi sahibi Abdullah Dinç'in iş yerine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası Hasan Hüseyin Ç., yanındaki tabancayla içeride oturan Abdullah Dinç'e doğru peş peşe ateş etti. Dinç, bu sırada oturduğu masanın altına saklanarak kurşunlardan korunmaya çalıştı. Mermi bitince Hasan Hüseyin Ç. kaçmaya başladı. Bacağından ve kalçasından yaralanan Abdullah Dinç de iş yerinde bulunan döner bıçağıyla Hasan Hüseyin Ç.'nin peşine düştü. Bir süre sonra Hasan Hüseyin Ç.'yi yakalayan Dinç, elindeki döner bıçağının sapıyla sırtına vurup, yere düşürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekibi, Hasan Hüseyin Ç.'yi gözaltına aldı. Yaralı Abdullah Dinç ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, iş yeri ve önünde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen Hasan Hüseyin Ç.'nin tabancayla peş peşe ateş edip kaçtığı, peşinden koşan Dinç'in elindeki döner bıçağının sapıyla Hasan Hüseyin Ç.'nin sırtına vurup, yere düşürdüğü görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.