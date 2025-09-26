Emekli polis, eşini ve oğlunu öldürmekten müebbet cezası aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emekli polis, eşini ve oğlunu öldürmekten müebbet cezası aldı

Emekli polis, eşini ve oğlunu öldürmekten müebbet cezası aldı
26.09.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cengiz Bedir, boşanma sürecindeki eşi ve oğlunu öldürüp gömüldüğü için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bağcılar'da, boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polis memuru 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeboşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polis memuru Cengiz Bedir yargılandığı davanın duruşması Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tutuklu sanık Cengiz Bedir ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatları sanığın üst sınırdan ve indirim verilmeden cezalandırılmasını talep etti.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZA

Son sözü sorulan sanık Bedir, eşi ile oğlunun kendisini öldürmek istediğini, pişman olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "alt soydan tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıklar Muhammed Nureddin Sarraç ve M. Subhı Muqresh'in ise beraatlerine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, emekli polis memuru sanık Cengiz Bedir ve maktul Zeynep Bedir'in evli oldukları, maktul Ömer Faruk Bedir ile birlikte 3 çocukları olduğu aktarılmıştı.

Sanık ile eşi arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve boşanma davası açtıkları belirtilen iddianamede, yakınlarının 8 Mart 2024'te maktuller ve sanığa ulaşamadıkları için kayıp ihbarında bulundukları kaydedilmişti.

Sanık Bedir'in 9 Mart 2024'te Kırklareli'nde bulunan tarlasına giderken aracının çamura saplanması sonucu köylülerden yardım istediğinin anlaşıldığı ve aracın çamura saplandığı bölgenin etrafında araştırma yapıldığı bilgisi verilen iddianamede, tarlada kan izi ve yeni kazılmış toprak alan olduğu, kontrol edildiğinde başları kesilerek vücutlarından ayrılmış şekilde maktullerin cesetlerine ulaşıldığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Cengiz Bedir'in "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "altsoydan tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Diğer sanıklar Muhammed Nureddin Sarraç ve M. Subhı Muqresh hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

Bağcılar, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, Güncel, Hukuk, Polis, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli polis, eşini ve oğlunu öldürmekten müebbet cezası aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri Oyuncağına sıkıca sarılmış Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri! Oyuncağına sıkıca sarılmış
Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü
Büyücü vurgunu Evden çıkanlar yok artık dedirtti Büyücü vurgunu! Evden çıkanlar yok artık dedirtti
Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek
38’lik delikanlı Giroud, oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi 38'lik delikanlı Giroud, oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi
Skandal Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı Skandal! Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı

18:47
Donald Trump 2026 Dünya Kupası öncesi çok konuşulacak ihtimali açıkladı
Donald Trump 2026 Dünya Kupası öncesi çok konuşulacak ihtimali açıkladı
18:36
BM zirvesine damga vuran an Macron’un ensesinden tutup bırakmadı
BM zirvesine damga vuran an! Macron'un ensesinden tutup bırakmadı
18:18
Tedesco’nun kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Tedesco'nun kaderi tek 90 dakikaya bağlı
17:04
Dünyaya rezil oluyoruz İstanbul’un tarihi semtinde skandal görüntüler
Dünyaya rezil oluyoruz! İstanbul'un tarihi semtinde skandal görüntüler
16:32
Netanyahu, BM’de kürsüye “Düşman ülkeler“ haritasıyla çıktı İçlerinden biri sürpriz
Netanyahu, BM'de kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
16:22
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 18:56:27. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli polis, eşini ve oğlunu öldürmekten müebbet cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.