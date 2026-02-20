Emekli Polise Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Emekli Polise Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

20.02.2026 21:10
Kocaeli'de emekli polis memuru Salim D.'yi vuran Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde emekli polis memuru Salim D.'yi evinin önünde tabancayla karnından vurarak yaralayan ve dün yakalanan Ö.S., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Şubat'ta Yeni Mahalle 5113. Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Salim D., evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen nedenle Ö.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan mermi, Salim D.'nin karnına isabet etti. Ö.S., olay yerinden kaçarken silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salim D., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salim D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu Ö.S., dün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

