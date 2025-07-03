Emekli Polisin Ölüm Davası Devam Ediyor

Ceyda BIYIKLIOĞLU/ İSTANBUL, BAĞCILAR'da emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ekrem Erik, "Telefonları alıp gidecektim ama arkamdan silah sesi duyunca, alkolün etkisiyle, hava da karanlıktı, rastgele elimdeki silahla ateş ettim. Öldüğünü fark etmedim" dedi.

Olay 20 Haziran 2024 günü saat 05.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Dilmenler Caddesi 2535 Sokak'ta meydana geldi. Bağcılarda özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba günü, gece saatlerinde, arkadaşlarıyla park halindeki otomobilde oturduğu sırada, bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, silah zoruyla otomobildeki Altundaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasbetti. Saldırgan uzaklaştığı sırada otomobilden inen Altundaş, silahıyla havaya ateş etti. Bunun üzerine saldırgan silahıyla Avşin Altundaş'a ateş etti. Emekli polis memuru, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Altundaş'ı hastaneye kaldırdı. Saldırgan ise kaçtı. Avşin Altundaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırgan Ekrem Erik(23) ve beraber kaçtığı Fikret Tunç yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan soruşturma sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ekrem Erik ve Fikret Tunç'un 'Zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Gece vakti silahla birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıldan 36 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

'DÜŞMANLARIM ÇOKTU, O YÜZDEN DİKEN ÜSTÜNDEYDİM'

Olayla ilgili açılan davanın görülmesine bugün Bakırköy 21. ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve hayatını kaybeden Altuntaş'ın ailesi hazır bulundu. Sanıklar Emre Erik ve Fikret Tunç ise bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu sanık Ekrem Erik savunmasında, "Ben kız arkadaşımla konuşuyordum bana eve gitmem için baskı yapıyordu. Benim düşmanlarım çoktu o yüzden diken üstündeydim. O sıra bir araçtan benim videomu çekiyorlar sandım Yanlarına gidip telefonu vermelerini için rica ettim onlar da kendi isteğiyle verdi. Ben tehdit ediliyorum. O yüzden onları da benim düşmanım sandım. Telefonları alıp gidecektim ama arkamdan silah sesi duyunca, alkolün etkisiyle, hava da karanlıktı, rastgele elimdeki silahla ateş ettim. Öldüğünü fark etmedim" dedi.

'ALKOL ALMIŞTIM, HATIRLAMIYORUM'

Tutuklu sanık Fikret Tunç ise savunmasında, "Olayın olduğu gün alkol almıştım. Bu yüzden yaşananları tam olarak hatırlayamıyorum. Eski savunmalarımı tekrar ederim" dedi. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.