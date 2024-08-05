Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, son yolculuğuna uğurlandı.

05.08.2024 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, son yolculuğuna uğurlandı.

Uluslararası Savunma Danışmanlık, İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) kurucusu, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi de olan ???????Tanrıverdi için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekilleri, arkadaşları, emekli komutanlar ile sevenleri katıldı.

Tanrıverdi'nin eşi Füsun Tanrıverdi ve oğlu Melih Tanrıverdi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

"Bize çok çalışmayı vasiyet etti"

Melih Tanrıverdi, AA muhabirine, babasının çok çalışmayı vasiyet ettiğini, kendisinin de son nefesine kadar çalıştığını söyledi.

Ailesi olarak Adnan Tanrıverdi'yi çok müşfik bir insan ve baba olarak tanıdıklarını belirten Melih Tanrıverdi, "Bize 'Başkaları 8 saat çalışıyorsa siz günde 10 saat çalışın, başkaları günde 12 saat çalışıyorsa siz 16 saat çalışın' derdi. 'Başarının başka bir yolu yok.' derdi. Bilgiye çok önem verirdi. Bilginin edinilmesi, tasnif edilmesi ve kullanılması konusunda uzmanlığı olan bir insandı. Gerek silahlı kuvvetlerde görev yaptığı dönemde gerekse emekliliğinden sonra." ifadesini kullandı.

"Darbelerin hiçbirinde yer almamakla övünürdü, milli iradenin yanında durdu"

Melih Tanrıverdi, babasının Türkiye'deki darbelerin hiçbirinde görev almadığı konusunda özellikle övündüğünü kaydetti.

Silahlı kuvvetlerde görev yapıyor olmasına rağmen; babasının ne 70 darbesinde, ne 80 darbesinde, ne de 28 Şubat'ta görev almadığını dile getiren Tanrıverdi, "Emekliliğinden sonra sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarıyla ön plana çıktı. Milli iradenin ön plana çıkartılması konusunda önemli çalışmalar yaptı ve vesayet rejimine karşı durdu sürekli." diye konuştu.

"Hiçbir zaman silahlı bir oluşumun içinde yer almadı"

Çocukluklarında babalarını çok çalıştığı için fazla göremediklerini ifade eden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"80 yaşında vefat etmiş olmasına rağmen vefat ettiği zamana kadar sürekli çalıştı. Dönüp baktığımızda Adnan Tanrıverdi hakkında doğru yalan pek çok şey duyuyoruz. Basında ve diğer yerlerde ama gerçeği şu ki yaptığı tüm çalışmalarında vesayet rejimine karşı durdu ve bunu sivil inisiyatifle gerçekleştirdi. Hiçbir zaman silahlı bir oluşumla ilgili bir şeyin içinde yer almadı. Babamın kurduğu askeri danışmanlık şirketi, her zaman için teknik çalışmalar yürüten bir şirket oldu. Sivil toplumda yaptığı çalışmaları da tamamen bununla ilgili oldu. Adnan Tanrıverdi, bilgi, çalışma ve inanç esasları üzerine dayalı bir insandı. Bir kanaat önderiydi belki diyebiliriz. Bu özellikleriyle ön plana çıktı sürekli. Yaptığı çalışmaların tamamı bunlara dayanıyordu. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah."

"Darbelere karşı her zaman dik bir duruş sergilemişti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Çalışmayı, gayreti, bilgiyi önemseyen, milli iradeden yana hep tavır alan ve her seferinde darbelere karşı dik bir duruş sergilemiş haliyle örnek bir şahsiyetimizi bugün ahirete uğurlayacağız. Rabbim tekrar makamını ali etsin. Geride bıraktığı başta oğlu Melih Bey ve diğer evlatları ve yakınları olmak üzere bütün sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz. Sabr-ı cemil niyaz ediyoruz."

Cenaze namazının ardından Tanrıverdi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu dualarla omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Ardından Tanrıverdi'nin cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

Adnan Tanrıverdi, Kanser Tedavisi, Tuğgeneral, istanbul, Ölüm, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 00:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement