Emekliler Antalya'daki öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanmaya başladı - Son Dakika
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Emekliler Antalya'daki öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanmaya başladı

Emekli vatandaşlar, Antalya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanmaya başladı.

18.07.2024 12:02
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Emekli vatandaşlar, Antalya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle öğrenci yurtları emeklilere açıldı.

Emekliler, 15 Ağustos'a kadarki bir aylık sürede Bakanlığa bağlı, Türkiye'deki tüm öğrenci yurtlarında ücretsiz kalarak tatil yapabilecek.

Uygulamanın başladığı Antalya'daki Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'nda kalan emekliler için SGK İl Müdürlüğü tarafından kahvaltı programı düzenlendi.

"Müracaatların yüzde 25'i Antalya'ya"

SGK İl Müdürü Ali Duru, gazetecilere, emeklilerin bir hafta mutlu ve huzurlu vakit geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

İki bakanlık arasında imzalanan protokol kapmasında ilk emekli grubunu yurtlarda ağırlamaya başladıklarını anlatan Duru, "Emeklilerimize, bu kadar ülkemize hizmet etmiş insanlara bir nebze biz de bir teşekkür babında katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Emeklilerimiz uygulamadan çok memnun. Türkiye genelinde müracaatların yüzde 25'i Antalya'ya yapıldı. Antalya, turizm kenti olması sebebiyle dünyanın da gözdesi. Bu sebeple talep fazla." dedi.

Duru, sadece yurtta barınma imkanı sunduklarını, emeklilerin diğer ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamaları nedeniyle uygulamanın Antalya ekonomisine de katkı sağlayacağını kaydetti.

"Onların mutlulukları bizi de heyecanlı kılıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da Seyahatsever projesiyle seyahat etmeyi seven gençleri de bu aylarda yurtlarda ağırladıklarını hatırlattı.

Aynı anda yurtlarda hem gençleri hem de emeklileri misafir ettiklerine dikkati çeken Gürhan, "Çok güzel bir şehri, doğal, tarihi, kültürel güzelliklerini gezmek, seyahat etmek isteyen emeklilerimiz Antalya'ya gelip görüyorlar. Biz de onlarla zaman zaman vakit geçiriyoruz. Bazen emeklimiz diyor ki 'Benim torunum burada kalıyor. Ben de onun yanı başında kalıyorum.' Çok da mutlular. Çok güzel bir proje. Onların mutlulukları bizi de daha heyecanlı kılıyor. Yaptığımız işlerden daha keyif almamızı sağlıyor." diye konuştu.

"Çok güzel düşünmüşler"

Yurtta kalan emeklilerden 59 yaşındaki Nazife Atik ise internet üzerinden yaptıkları başvurunun kabul edilmesi üzerine Ankara'dan Antalya'ya geldiklerini belirtti.

Yurdu çok beğendiklerini, personelin çok ilgili olduğunu vurgulayan Atik, "Vallahi çok iyi düşünmüşler. Emekliler için çok iyi bir fırsat. Bizim için çok iyi bir tatil fırsatı oldu. İlk olarak denize gittik. Daha sonra şelaleleri ve Antalya'nın diğer güzelliklerini gezmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

64 yaşındaki Mehmet Atik, yurdun denize çok yakın olduğunu, araçla 5 dakikada ulaştıklarını dile getirerek, "Yurt da çok temiz. Çalışan memurlar da hakikaten çok cana yakın." dedi.

Kaynak: AA

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