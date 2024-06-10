CHP Milletvekili Gürer, Niğde'de emekliler ve buğday üreticileriyle buluştu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer, Niğde'de emekliler ve buğday üreticileriyle buluştu

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde emekliler ve buğday üreticileriyle bir araya geldi. Emekliler, maaş düşüklüğünden şikayet ederken, buğday üreticileri de TMO'nun açıkladığı alım fiyatlarından mağdur olduklarını belirtti. Gürer, her kesimi aynı anda mutsuz eden bir siyasi iktidar olduğunu söyledi. Ayrıca, buğday alım fiyatlarının revize edilmesi ve emeklilerin ücretlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

10.06.2024 11:24
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Beyağıl köyünde emekliler ve buğday üreticileriyle bir araya geldi. Emekliler, emekli maaşlarının düşüklüğünden dert yanarken; buğday üreticileri de TMO'nun açıkladığı buğday alım fiyatlarından dolayı mağdur edildiklerini anlattı. Gürer, "Her kesimi aynı anda mutsuz eden böyle bir siyasi iktidar daha önce Türkiye'ye gelmedi. Anlatırken de toz pembe tablo çiziyorlar. Sanki herkes mutluymuş gibi görüntü veriyorlar ama köyde dahi insanlar artık geçim sıkıntısını hissediyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Beyağıl köyünü ziyaret etti. Emekliler ve üreticilerle bir araya gelen Gürer, emeklinin bu maaşla geçinebilmesinin mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Mutlak suretle en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması lazım. Bayram ikramiyesinin de asgari ücret olması lazım. Biliyorsunuz, 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanı'nın vekaletle kesim ücreti olarak açıkladığı tutar 975 liraydı. İkramiye bin liraydı. Bin liraya bir kurban alınıyordu. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı 11 bin 750 lira açıkladı. Vekaletle kesim ücretini 11 bin 750 lira ile emekli maaşıyla kurban alamıyorsun. Emekli ikramiyesine kurban alacağım diye gidersen 3 kilo et veriyorlar. Yani 4 yılda Türkiye bu kadar hızlı bir savrulma içine girdi. Zam, vergi, düşük alım fiyatı ile üreticiyi mağdur etme ve düşük ücretle her kesim sorunlu kılındı. Tabi bu sürecin böyle sürdürülebilirliği yok. Onun için de biz mücadeleyi sürdürüyoruz. Mutlaka emeklilerin de gayretleri ile bu süreçte hak ettikleri ücreti almaları için çalışacağız ama bunun yanında haziran ayında asgari ücret de mutlaka arttırılmalı. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Yani çalışanı mutsuz, emeklisi mutsuz, engellisi mutsuz, işsizi mutsuz. Her kesimi aynı anda mutsuz eden böyle bir siyasi iktidar daha önce Türkiye'ye gelmedi. Anlatırken de toz pembe tablo çiziyorlar. Sanki herkes mutluymuş gibi görüntü veriyorlar ama köyde dahi insanlar artık geçim sıkıntısını hissediyor."

"2020'de bir ton buğday 20 gram altın yapıyordu, şimdi 3 gram yapıyor"

Buğday alım fiyatlarına çiftçilerin her yerde tepki gösterdiğini belirten Gürer, buğday alım fiyatının 15 bin TL olarak revize edilmesi gerektiğini söyledi. Buğday üreticisi Murat Yavuz ise "Buğday ektik, alım fiyatı çok düşük açıklandı, yüzde 12 artış oldu geçen yılki fiyata göre. Geçen yıl 7 bin 900 liraya buğday sattık, artı bin lira prim verdiler. Şu ankinden iyiydi yani. O zaman mazot 18 liraydı, şu anda mazot 40-42 lira. 2020'de bir ton buğday 20 gram altın yapıyordu, şimdi 3 gram yapıyor" diye konuştu.

"Şehirlerdeki emeklileri düşünemiyoruz bile"

Köyde yaşam maliyetinin düşük olmasına rağmen geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlatan bir emekli, "Emekli olmamıza rağmen çalışıyoruz. Kira vermediğimiz halde zorlanıyoruz. Şehirlerdeki emeklileri düşünemiyoruz bile. Köy yerinde ufak tefek kendimiz ürettiğimiz halde geçinemiyoruz artık. Şehirdekiler ne yapıyor bilmiyorum. 35 senedir ben kurban keserdim, bu sene sıkıntı çekiyorum kesmeye. Hele hele bu yıl köylü de büyük sıkıntıda" diye konuştu.

İktidar tarafından emeklilere yurt tatili önerildiğini belirten Gürer, köy halkına "Aranızda emekli olup da tatile gidecek var mı" diye sordu.

Gürer'in sorusuna cevap veren memur emeklisi bir vatandaş, "Ulukışla'nın pazarına her hafta gidemiyoruz. Sayın vekilim, eskiden her hafta giderdik, şimdi ayda bir kere iki kere gidiyoruz. Köyden ilçede kurulan pazara dahi gidemez olduk. Eskiden her hafta giderdik. Eskiden iki çanta doldurur gelirdik, şimdi ilçeden köye bir çanta doldurup gelemiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer, Niğde'de emekliler ve buğday üreticileriyle buluştu - Son Dakika

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