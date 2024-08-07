Emekliler Zam Farkını Alırken Hayal Kırıklığı Yaşıyor - Son Dakika
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Emekliler Zam Farkını Alırken Hayal Kırıklığı Yaşıyor

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Emekliler, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından zam farklarını bugün aldı. Ancak emekliler, yapılan artışın hayatlarında hiçbir değişim getirmeyeceğini belirterek hayal kırıklığı yaşadı.

07.08.2024 17:26
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Emekliler, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından zam farklarını bugün aldı. Diyarbakır'da yaşayan emekliler, 2 bin 500 liralık zamma "Bu zamla araba mı alalım, ev mi alalım. Eğer kendileri istiyorsa hayır uğruna bu parayı onlara veririm. Bu parayla ne yapacağımı bilmiyorum" diye tepki gösterdi.

En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 lira yükseltilmesinin ardından zam farkları, bugün emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Diyarbakır'da zam farkını alan emekliler, yapılan artışın hayatlarında hiçbir değişim getirmeyeceğini dile getirdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, bu maaşla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, emeklilerin örgütlenmesi gerektiğini ifade etti. çağrısında bulundular.

'Gücümüzü gösterirsek Türkiye'de başaramayacağımız bir şey kalmayacak'

Emekli Meclisi aktivisti Eşref Bozkuş, aylıklarına yapılan zammın yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bize verdikleri 2 bin 500 lirayı bir sadaka gibi. Bizi daha çok boğmaya çalışıyorlar. Biz de boğmamak için mücadele ediyoruz. Bundan dolayı biz yeni bir örgütlenmeye geçtik. Türkiye'de 16 milyon emekli var. Emekliler örgütlenirsek, gücümüzü gösterirsek Türkiye'de başaramayacağımız bir şey kalmayacak" dedi.

'2013'te emekli olduğumda bin 100 lira alıyordum, asgari ücret ise 800 liraydı'

2013 yılında emekli olduğunu söyleyen Mehmet Kızılgöl, "Kök maaşımı 10 bin 7 liraydı. Ayın 18'inde maaş alıyorum. Bugün 12 bin 500 oldu maaşım. Bu rakam hayatımızda hiçbir şeyi etkilemeyecek. Hiçbir anlamı yok. 2013'te emekli olduğumda bin 100 lira alıyordum, asgari ücret ise 800 liraydı. İstediğimiz bir şeyi alamıyoruz. Bir kilogram et 500 lira olmuş. Allah'tan kiracı değilim" diye konuştu.

'Maaşımız 15 bin olsa iyi olurdu ama adam vermiyor'

Selim Kızılel ise, aldığı emekli aylığının şimdiden bittiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"2 bin 500 lira neyimize yetecek. Bu parayla geçim yapılamaz. İyi ki benim çocuklarım yok. Karı koca yaşıyoruz. Buna rağmen geçinemiyoruz. Geçinmek ve hayat koşulları çok zor. İsteğimiz bir şeyi alamıyoruz. Aldığım emekli maaşımın tümü bitti. Cepte 300-500 lira var. Bu parayla ay sonunu mu gelir? Maaşımız 15 bin olsa iyi olurdu ama  adam vermiyor. Gelsin bakalım o bu parayla geçinsin. Geçinecek para mı değil. Ama ne yapalım. Elimizden gelen bir şey yok. Sınırları ne kadar zorlasak da boş."

'Bu parayla ne yapacağımı bilmiyorum'

"Bu parayı nereye götüreceğimizi bilmiyoruz" diyerek aylığına yapılan zamma tepki gösteren Ali Özçelik, "Bu zamla araba mı alalım, ev mi alalım. Eğer kendileri istiyorsa hayır uğruna bu parayı onlara veririm. Bu parayla ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'Aldığımız zammın hiçbir anlamı yok'

Mehmet Şah Yaman, aylıklarına gelen zam öncesinde doğal gaz ve elektrik gibi pek çok şeye zam geldiğini belirterek, "Her şeye zam gelmiş zaten. Ev kirası 10 bin lira. Başka ne diyeyim. Aldığımız zammın hiçbir anlamı yok. Hayatımızda hiçbir şey değiştirmez. Bugün zammı aldım bu parayla pazara gitsem hemen biter" şeklinde konuştu.

Emekliler Zam Farkını Alırken Hayal Kırıklığı Yaşıyor
Kaynak: ANKA

Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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