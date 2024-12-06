Emeklilik Paneli Düzenlendi

Hak Emekliler Derneği ile HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığıyla "Türkiye Yüzyılında Emeklilik Paneli"nin üçüncüsü düzenlendi.
Hak Emekliler Derneği Genel Başkanı Remzi Karataş, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Yüksel Konferans Salonu'ndaki panelin açılış konuşmasında, Türkiye'deki emekli sayısının 16 milyon üzerinde olduğunu söyledi.
Mevcut emeklilik sistemindeki sorunları, akademi, sendika ve bürokrasi bakış açısıyla ele aldıklarını vurgulayan Karataş, her zaman emeklilerin yanında olduklarını ifade etti.
Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, panelde yapılan bilimsel çalışmalarla emeklilerin yaşadığı sorunları bilimsel veriler ışığında ele aldıklarını dile getirdi.
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan da panelde farklı ülkelerdeki emeklilik modellerini ve uygulamalarını inceleyeceklerini belirtti.
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