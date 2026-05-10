Emep, İzmir'de Üç Fidan'ı Andı... Emep Genel Başkanı Aslan: "Nato'nun Nasıl Bir Savaş Örgütü Olduğunu Tüm Halka Anlatmalıyız"

(İZMİR) - Emek Partisi (EMEP) ve Emek Gençliği; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin 54'üncü yılında İzmir'de düzenlenen etkinlikle andı. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, NATO Zirvesi'nin Türkiye'de toplanmasını istemediklerini bildirerek, "Zirveye karşı NATO'nun nasıl bir savaş örgütü olduğunu işçilere, emekçilere, halka anlatmamız gerekiyor" dedi.

EMEP İzmir İl Örgütü ve İzmir Emek Gençliği tarafından Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Merkezi Açık Hava Tiyatrosu'nda Üç Fidan için düzenlenen anma etkinliğine direnişteki işçiler de katıldı. Anma konserinde EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, direnişteki DIGEL tekstil işçileri ve grevdeki Temel Conta işçilerinin yanı sıra pek çok sendika ve kitle örgütü temsilcileri yer aldı.

EMEP Genel Başkanı Aslan, burada yaptığı konuşmada, "Denizler 6. Filo'yu Dolmabahçe'de denize döktüler. Bugün Türkiye'deki işbirlikçiler ise Amerikan askerlerini, emperyalist güçleri Türkiye'de ağırlamak için yarışıyorlar" dedi.

NATO Zirvesi'nin temmuz ayında Türkiye'de toplanacağını anımsatan Aslan, bu zirvede yeni savaş ve katliamların planlanacağını söyledi. Aslan, "Türkiye'deki işbirlikçiler, saray rejimi bu zirvenin sorunsuz geçmesi için şimdiden canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Yeni havalimanları yapılıyor, yeni yollar yapılıyor. O emperyalist, o barbar haydutları karşılamak için Türkiye'nin işçilerinin ve emekçilerinin alın terinden biriktirilen paraları bu emperyalist barbarlar için harcıyorlar" diye konuştu.

NATO zirvesine karşı mücadele çağrısı yapan Aslan, "Türkiye'de toplanmasını istemiyoruz. Zirveye karşı NATO'nun nasıl bir savaş örgütü olduğunu işçilere, emekçilere, halka anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"EMEKÇİLERİN ALIN TERİNİN SAVAŞA HARCANMASINA KARŞIYIZ"

NATO kararı doğrultusunda silahlanma bütçesinin artırılmasına da tepki gösteren Aslan, "Bu Türkiye işçi emekçilerin alın teridir, emeğidir. Savaşa para harcanmasını istemiyoruz" dedi.

Aslan konuşmasında, DIGEL direnişçileri ile Temel Conta'da grevde olan işçileri de selamladı, tutuklu sendikacılarla ve gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Aslan, 19 aydır devam eden "sürece" ilişkin bir tek somut adım atılmadığını kaydederek, "Kürt halkının barış, eşitlik, demokrasi, eşit koşullarda bir arada yaşama talebine karşı adeta üç maymunu oynuyorlar; görmüyorlar, duymuyorlar, konuşmuyorlar. Bir an önce başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün siyasi tutukluları serbest bırakın. Halkın seçtiği belediye başkanlarının, halkın seçtiği meclis üyelerinin, belediye başkan yardımcılarının göreve dönmesini sağlayın bir an önce" dedi.

Mücadeleyi büyütme çağrısı yapan Aslan, "Bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri ve halkları olarak; işçileri, emekçileri olarak bu saray rejimini yıkmadan, bu saray rejimindekileri alaşağı etmeden bize rahat olmayacağını görmemiz gerekir. Mücadelemizi daha fazla büyütmemiz, daha fazla yükseltmemiz gerekiyor" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

"MÜCADELELERİ HALA GÜNCEL"

Anmada konuşan Emek Gençliği MYK Üyesi Deniz Gökmen ise "Denizlerin temsil ettiği antiemperyalist hat hala günceldir. Denizler, emperyalizmin yalnızca dış politik bir sorun değil; ülkenin ekonomik, siyasal ve sınıfsal yapısıyla iç içe geçmiş bir sömürü ilişkisi olduğunu ortaya koyuyordu. Bu yüzden onların mücadelesi işçi sınıfının, emekçilerin ve gençliğin birleşik mücadelesiydi" dedi.

Dünyada emperyalist paylaşım mücadeleleri ve savaş politikalarının sürdüğünü söyleyen Gökmen, Türkiye'nin de emperyalist bağımlılık ilişkilerinin dışında olmadığını ifade etti.

Gökmen, şöyle konuştu:

"NATO politikalarına bağımlı dış politika çizgisi, sermayenin çıkarlarını merkeze alan ekonomi politikaları ve artan baskı ortamı gençliğin ve emekçilerin yaşamını her geçen gün daha fazla kuşatıyor. Gençlik barınamıyor, okuyamıyor, geleceğini kuramıyor. 'Hiçbir şey değişmez' düşüncesi yaygınlaştırılarak gençliğin mücadele azmi kırılmaya çalışılıyor. Oysa Denizlerin mücadelesi bize tarihsel dönüşümlerin örgütlü mücadeleyle yaratıldığını gösteriyor. Bugün bize düşen görev de bu mücadele mirasını büyütmektir."

"KORKMAYACAĞIZ, SUSMAYACAĞIZ"

Temel Conta işçileri adına konuşan Petrol-İş İşyeri Temsilcisi Sinem Kaya, "Türkiye'nin anayasasında yazan sendika hakkımız için mücadele ediyoruz. 'Sendika anayasal haktır' diyenler dönsün bizlere baksın" dedi.

Grev süresince patron ve devletin baskılarına maruz kaldıklarını hatırlatan Kaya, "Bizler ekmeğimiz için, çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Zafere kadar korkmayacağız, susmayacağız, eğilip bükülmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDA BİZLER, İÇERİDE YÜZLERCE ARKADAŞIMIZ"

Ege Serbest Bölgesi kapısı önünde 475 gündür mücadelelerini sürdüren TEKSİF üyesi DIGEL Tekstil işçileri adına konuşan Oktay Yıldız ise sefalet ücretlerine karşı insana yakışır çalışma koşulları için sendikalaştıklarını söyledi. Sendikaya üye oldukları için 15 işçinin işten atıldığını anlatan Yıldız, "Dışarıda bizler, içeride yüzlerce arkadaşımız onurlu ve mücadeleci bir şekilde direnişe devam ediyor. Temel Conta işçilerinin de yanındayız. Arkadaşlarımız tutuklandığında onların mücadelesini devraldık. Yaşasın tutuklanan işçilerle dayanışma" ifadelerini kullandı.

Anma etkinliğinde Metin Kemal Kahraman, Levn-i Band ve Grup Yeldeğirmeni sahne aldı.