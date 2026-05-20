EMEP'ten 'varlık barışı' eleştirisi: Sermayeye yeni liman

(TBMM) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "varlık barışı" düzenlemesine ilişkin, "Kaynağı belirsiz servetlere, kayıt dışı varlıklara, kara para şüphelilerine yeni bir güvenli liman yaratılıyor. Vergisini günü gününe ödeyen esnaf, bordrolu çalışanlar, küçük işletme sahipleri açık bir biçimde cezalandırılırken bu vergi sisteminde kara milyonlarını sisteme sokanın sırtı açık bir biçimde sıvazlanıyor" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "varlık barışı" düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Getirilen vergi paketinin sermaye kesimini koruduğunu ve halkın omuzlarındaki yükü artırdığını savunan Demir, teklife ilişkin şunları söyledi:

"AKP'nin Meclise getirdiği vergi düzenlemesi, bu vergi paketi, patronlara, finans baronlarına, uluslararası servet sahiplerine hazırlanmış açık bir ayrıcalık yasası olarak karşımızda duruyor. Bu teklif, emeğin alın terinden kesip sermayenin kasasına aktaran düzenin yeni tahsilat planıdır. Biz Emek Partisi olarak bu vergi düzenlemesini sermayenin yeni tahsilat planı olarak adlandırıyoruz. Açık sözümüz 'hayır' arkadaşlar. Çünkü bu yasa bakın geçim derdindeki işçiye, emekliye, memura, küçük esnafa daha fazla vergi, İstanbul Finans Merkezi'ne, büyük holdinglere, ultra zenginlere daha fazla muafiyet anlamına geliyor."

"YABANCI MİLYARDERLER İÇİN 20 YIL VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLİYOR"

Çalışanların daha ücretleri ellerine geçmeden yüksek vergi dilimleriyle cezalandırıldığını, buna karşılık yabancı milyarderlere büyük imtiyazlar tanındığını söyleyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede işçi maaşı daha cebe girmeden budanıyor. Asgari ücretin biraz üstünde ücret alan milyonlarca emekçi birkaç ay içinde hemen üst vergi dilimine sokuluyor. Bir tarafta sıfır vergiyle, büyük teşviklerle ödüllendirilen sermaye var, diğer tarafta daha maaş bordrosu eline geçmeden peşin peşin cezalandırılan emekçiler var. Türkiye'ye taşınacak olan yabancı milyarderler için 20 yıl, vergi muafiyeti getiriliyor. Yetmiyor, çocukları da düşünülmüş; bunların miras vergisi yüzde 1'e kadar düşürülüyor."

"18 YILDA 9 KEZ VARLIK BARIŞI GETİRİLMESİ AÇIK BİR İTİRAFTIR"

Dolaylı vergilere dokunulmadığını ve vergisini düzenli ödeyenlerin cezalandırıldığını ifade eden Demir, "Bunun adı vergi düzenlemesi ama bu düzenleme içinde mazota ezdirilen çiftçiye destek yok. Temel tüketimde KDV yükünü üstlenen halk için hiçbir düzenleme yok. Elektrikte, gıdada, ulaşımda halkı nefessiz bırakan dolaylı vergilere dokunan kimse yok. Çünkü bu iktidarın vergi anlayışı açık bir biçimde şu: Patronu koru, faturayı halka kes" dedi.

Demir, 18 yılda 9 kez varlık barışı getirildiğini anımsatarak, bunun açık bir itiraf olduğunu vurguladı. Demir, "Kaynağı belirsiz servetlere, kayıt dışı varlıklara, kara para şüphelilerine yeni bir güvenli çıkış kapısı, yeni bir güvenli liman yaratılıyor. Vergisini günü gününe ödeyen esnaf, bordrolu çalışanlar, küçük işletme sahipleri açık bir biçimde cezalandırılırken bu vergi sisteminde kara milyonlarını sisteme sokanın sırtı açık bir biçimde sıvazlanıyor. Bütçeden vazgeçilen vergi trilyonları buluyor ve yüz milyarlarca liralık kaynak büyük sermaye için terk ediliyor" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN DEĞİL SERVETTEN VERGİ ALINMASINI İSTİYORUZ"

Vergi adaletinin sağlanması yönündeki taleplerini sıralayan Demir, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin kaynaklarının holdinglerin vergi cennetine dönüşmesi için değil, halkın insanca yaşaması için kullanılması konusunda ısrarlıyız ve vergi adaleti istiyoruz. Az kazanandan çok, çok kazanandan az alan bu açık sömürü düzenine itiraz ediyoruz ve işçinin ücretinden değil servetten vergi alınmasını istiyoruz. Temel tüketimden alınan dolaylı vergilerin bir an önce düşürülmesini talep ediyoruz ve ücretlilerin sırtına bindirilen vergi yükünün tümüyle kaldırılmasını talep ediyoruz. Teklife hayırımızın temel gerekçeleri bu taleplerin hiçbirini karşılamaması. Biz Emek Partisi olarak emeğin, halkın, alın teriyle yaşayan milyonların tarafındayız. Mecliste de memlekette de bu düzenin karşısında durmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar."

"ŞİRKETLERDEN VAZGEÇİLEN VERGİ TUTARI YAKLAŞIK 82,5 MİLYAR DOLAR"

Sadece istisna ve muafiyetlerle şirketlerden vazgeçilen vergi tutarı yaklaşık 82,5 milyar dolar. Yani devlet, sermayeden alması gereken büyük bir kaynaktan bilerek, isteyerek vazgeçiyor. 2026 Kamu Yatırım Programı'nda en büyük paylardan biri madencilik sermayesine ayrılmış durumda. Toplamda 344.7 milyar liralık bir kaynak ki bunun 195 milyar lirası dış kredi borcu. Doğrudan madencilik sektörüne aktarılıyor. Şimdi bir yanda ballı kaymaklı yasalarla korunanlar var, diğer yanda ise aylarca ödenmeyen ücretler, gasp edilen haklar, güvencesizlik, ölüm riskiyle çalışmaya zorlanan maden emekçileri var.

"ELAZIĞ MADEN'DE İŞÇİLER 2024 KASIM AYINDAN BERİ MAAŞLARINI ALAMIYOR"

Elazığ Maden'de, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Eti Gümüş işletmesinde işçiler aylardır ücretlerini alamıyorlar. 2024 Kasım ayından beri maaşını alamayan, 2026'da ancak bir kısmını alabildiğini söyleyenler var. İçeride 4 maaşı, 6 maaşı kalan işçiler var. Emekli olup hakkını alamayan işçiler var. İşten çıkarılıp sonra iş bulamadıkları için geri çağrılanlar var. Bunların bir kısmı ücretsiz izne gönderilmiş, bir kısmı tazminatsız kapının önüne konulmuş durumda ve yüzlerce işçiden bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın, bu şirket sadece işçilerin hakkını gasp etmedi, bu ülkeyi açık bir biçimde sömürüp şimdi bırakıp gitmek istiyor. İlçeyi borç batağı içinde bırakmış durumda. Bakın, belediyeye bile bu şirketin milyonlarca liralık su borcu var."