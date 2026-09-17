EMEP'li Karaca, Tunceli'de işe iade kararı uygulanmayan 13 işçiyi Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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EMEP'li Karaca, Tunceli'de işe iade kararı uygulanmayan 13 işçiyi Meclis'e taşıdı

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EMEP\'li Karaca, Tunceli\'de işe iade kararı uygulanmayan 13 işçiyi Meclis\'e taşıdı
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Tunceli Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından işten çıkarılan ve mahkeme kararıyla işe iadeleri kesinleşen 13 işçinin görevlerine başlatılmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Karaca, Anayasa'nın 138.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Tunceli Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından işten çıkarılan ve mahkeme kararıyla işe iadeleri kesinleşen 13 işçinin görevlerine başlatılmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM Başkanlığı'na verdiği önergeyle Tunceli Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından işten çıkarılan ve mahkeme kararıyla işe iadeleri kesinleşen 13 işçinin görevlerine başlatılmamasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu.

Karaca önergesinde, Tunceli Belediyesi'ne kayyım atandıktan sonra 31 Aralık 2024 tarihinde 9 işçi, 24 Mart 2025 tarihinde ise 4 işçi olmak üzere toplam 13 kişinin işten çıkarıldığını belirtti.

İşçilerin açtığı davalarda yerel mahkemenin  göreve iade kararı verdiğini aktaran Karaca, kayyım yönetiminin istinaf başvurusunun da Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından reddedildiğini ve yerel mahkemenin işe iade kararının kesin olarak onandığını kaydetti.

Karaca, yargı kararına ve aradan geçen uzun süreye rağmen mahkeme kararlarının uygulanmadığını ifade ederek, Anayasa'nın 138. maddesi uyarınca, belediyenin yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu bildirdi.

"KAYYIM REJİMLERİ EMEKÇİLERİN HAKLARINI GASP ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Keyfi uygulamalarla işçilerin çalışma hakkının ellerinden alındığını, aileleriyle birlikte açlığa ve güvencesizliğe mahkum edildiğini savunan Karaca, "Anayasal güvence altındaki yargı kararları açıkça çiğnenmektedir. Kamusal hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ve iş güvencesinin sağlanması Anayasal bir yükümlülük olmasına rağmen, yerel yönetimlere atanan kayyım rejimleri keyfi işten çıkarmalar, sendikasızlaştırma ve işçi kıyımlarıyla emekçilerin haklarını gasbetmeye devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, öngresinde şu sorulara yer verdi:

"-Dersim Belediyesinde kayyım yönetimi tarafından işten çıkarılan ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla işe iadesi kesinleşen 13 işçinin mahkeme kararına rağmen işe başlatılmamasının gerekçesi nedir?

-Anayasa'nın 138. maddesini ihlal ederek kesinleşmiş yargı kararını uygulamayan Dersim Belediyesi kayyım yönetimi ve sorumlular hakkında Bakanlığınızca veya ilgili mercilerce başlatılmış bir inceleme veya soruşturma bulunmakta mıdır?

-İşe iade kararına rağmen işçilerin göreve başlatılmaması sebebiyle doğacak tazminat, gecikme faizi ve diğer kamu zararları, kararı uygulamayan kayyım ve belediye yöneticilerine rücu edilecek midir? Kamu zararı kim ya da kimler tarafından karşılanacaktır?

-Bakanlığınız, kayyım atanan belediyelerde yaşanan keyfi işten çıkarmalar, sendikasızlaştırma baskıları ve yargı kararlarının uygulanmaması hususunda kaç iş müfettişi görevlendirmiştir? Denetimlerin sonuçları nedir?

-Son 3 yılda kayyım yönetimindeki belediyelerde kaç işçi işten çıkarılmıştır?

-Yargı kararlarının idare tarafından uygulanmaması neticesinde mağdur edilen işçilerin hak kayıplarının önlenmesi ve iş güvencelerinin derhal sağlanması adına Bakanlığınızın atacağı somut adım veya bir takvim var mıdır?"

Kaynak: ANKA
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