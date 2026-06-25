EMEP Lideri: Trump-Erdoğan Dostluğu Utanç Verici - Son Dakika
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EMEP Lideri: Trump-Erdoğan Dostluğu Utanç Verici

25.06.2026 14:44
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Erdoğan-Trump ilişkisini eleştirerek zirveyi protesto edeceklerini, yasakları ve harcamaları kınayarak halkın ihtiyacının olmadığını söyledi.

(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişkisini eleştirerek, "Ortadoğu halklarına düşman, dünya halklarına düşman bir emperyalist devlet başkanının Erdoğan'la ilişkilerinin iyi olması utanılacak bir durumdur. Ama Erdoğan bu durumdan oldukça hoşnut. Trump'ın Erdoğan'la dostluğu utanç vericidir" ifadesini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, partisinin İstanbul İrtibat Bürosu'nda düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi'ne ilişkin hazırlık çalışmalarına değinerek, "Yollar asfaltlanıyor, evler boyanıyor, pistler uzatılıyor. Ankara'ya makyaj yapılıyor. Zirveye katılacak liderlerin her türlü taleplerini karşılayabilmek için de Saray düzeni harekete geçmiş durumda" dedi.

NATO zirvesini protesto etmeye hazırlananlara karşı yoğun baskı ve şiddet politikalarının uygulandığına dikkati çeken Aslan, "Zirve, Çin, Rusya ve İran'ı daha fazla kuşatmak üzere yeni savaş planlarının yapılacağı bir zirve olacak" dedi. Aslan, "Koçbaşlarıyla dairelerin kapıları kırıldı. Operasyon düzenlenen siyasi parti ve kitle örgütleri savaş politikalarına karşı çıkıyor. Bu zirve aynı zamanda silah tüccarlarının kasalarını doldurma zirvesi olarak tarihe geçecek. Bu yüzden NATO zirvesine karşı çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Zirve hazırlıkları için 10 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığına dikkati çeken Aslan, "Bu para, bu ülkede alın teriyle, emeğiyle çalışan işçilerin, emekçilerin parası. Açlık sınırının altında asgari ücret alan işçinin parası. Onlardan toplanan vergiler NATO zirvesi için harcanıyor"  dedi.

DÜĞÜN YASAK, AFİŞ YASAK, TOPLANMA YASAK

Zirve kapsamında alınan yasak kararlarıyla Ankara'da adeta OHAL ilan edildiğini vurgulayan Aslan, "Düğünler yasak, nişanlar yasak, doğum günü partileri yasak. İş yerleri kapatılacak, ücretsiz izin uygulamasıyla işçilerin ücretleri düşürülecek. İşe gitmek, işten dönmek yasak. Bildiri dağıtmak yasak, afiş asmak yasak, gösteri yapmak yasak, toplanmak yasak. Ellerinden gelse 4 milyon Ankaralıyı başka illere sürecekler" dedi.

Yasak kararlarına karşı Emek Partisi olarak iki ayrı dava açtıklarını söyleyen Aslan, "İdare mahkemesi bir an önce bu yasakları iptal etmeli. Bu yasakların bir an önce son bulmasını istiyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. NATO Zirvesi'ne karşı 4 Nisan'dan bu yana çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Aslan, "Bu zirve, eli kanlı devlet başkanlarının katılacağı bir zirvedir. Bu zirve halk düşmanı, işçilerin, emekçilerin düşmanı, Ortadoğu halklarının düşmanıdır. Çağrımız bütün işçilere, emekçilere; bu zirvenin karşısında hep birlikte duralım" dedi.

TRUMP'IN ERDOĞAN'LA DOSTLUĞU BU ÜLKE İÇİN UTANÇ VERİCİDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveyi bir meşruiyet vesilesi olarak gördüğünü ifade eden Aslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan için söylediği "Biraz tartışmalı bir isim ama ben de öyleyim, onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ortadoğu halklarına düşman, dünya halklarına düşman bir emperyalist devlet başkanının Erdoğan'la ilişkilerinin iyi olması utanılacak bir durumdur. Ama Erdoğan bu durumdan oldukça hoşnut. Geçmişte Rahip Brunson Türkiye'de tutukluydu. Erdoğan 'Bu can bu bedendeyken, ülkemizin bağımsız yargısı yargılamadan, kimseye bir şey vermeyeceğim' demişti. Ama Trump'ın bir tweeti yetti ve Brunson ABD'ye gönderildi. Trump'ın Erdoğan'la dostluğu utanç vericidir."

ÜLKEDEKİ MİLYONLAR AÇLIK VE SEFALETLE KARŞI KARŞIYA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Erdoğan'ın adaylığı için yaptığı "Türkiye'nin ona ihtiyacı var" açıklamalarını değerlendiren Aslan, şunları kaydetti:

"Açlık sınırının altında çalışan milyonlarca asgari ücretlinin Erdoğan'a ihtiyacı yok. Ayda 20 bin liraya mahkum edilen emeklinin Erdoğan'a ihtiyacı yok. Sokakta katledilen kadının Erdoğan'a ihtiyacı yok. Eğitim hakkı elinden alınmış öğrencilerin Erdoğan'a ihtiyacı yok. Ürününü satamayan çiftçinin Erdoğan'a ihtiyacı yok. Dükkanı siftah yapmadan kapatan küçük esnafın Erdoğan'a ihtiyacı yok. Kimin Erdoğan'a ihtiyacı var? Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı sömüren uluslararası ve yerli tekellerin Erdoğan'a ihtiyacı var. Zeytin ağaçlarını kökünden sökenlerin Erdoğan'a ihtiyacı var. Yap-işlet-devret modeliyle milyarlarca lirayı götüren şirketlerin Erdoğan'a ihtiyacı var. Koçların, Sabancıların, beşli çetenin Erdoğan'a ihtiyacı var. Çünkü Erdoğan iktidarı onlar için olağanüstü karlar elde ettikleri bir dönem. Türkiye'nin ezilen ve sömürülen halklarının Erdoğan'a ihtiyacı da tahammülü de yok."

Türk-İş'in açıkladığı açlık yoksulluk verilerine dikkat çeken Aslan, "Açlık sınırı 35 bin 174 lira, yoksulluk sınırı 114 bin 576 lira, yalnız yaşayan bir işçinin aylık geçimi 45 bin 488 lira. Yıllık enflasyon yüzde 40'a dayanmış durumda. Ülkedeki milyonlar açlık ve sefaletle yaşamak zorunda. İşçilerin, emekçilerin Erdoğan gibi birine ihtiyacı yok. Erdoğan'dan ve Saray düzeninden kurtulmanın yolu işçi ve emekçilerin birleşik ve kitlesel mücadelesinden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Bu ülkede çocuklar aç yatıyorsa, asgari ücretle bırak ayı bir hafta bile geçinilemiyorsa, market rafları dolu sepetler boşsa, işçi çalışırken sermaye kazanıyorsa, boş tencere içerisinde dert kaynıyorsa bu düzen bozuktur. Bu kapitalistlerin ve sarayın düzenidir; bankaların, holdinglerin, patronların düzenidir. Bu düzenden işçilere, emekçilere fayda gelmez. Bu düzeni genel eylem, genel direnişle değiştirebiliriz. İnsan onuruna yaşanır bir ülkeyi hep birlikte kurabiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA

Seyit Aslan, Ekonomi, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP Lideri: Trump-Erdoğan Dostluğu Utanç Verici - Son Dakika

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