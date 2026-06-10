EMEP'ten NATO Zirvesi'ne Dava

(ANKARA) - EMEP, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına ilişkin kararın iptali istemiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Emek Partisi (EMEP) adına avukatlar Sevil Aracı ve Tugay Bek tarafından Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne sunulan dilekçede yasaklama kararının hukuki dayanaklardan yoksun olduğu, temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı ve telafisi zor zararlara neden olacağı gerekçesiyle valilik kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

"Barışı, insan haklarını, özgürlükleri savunan herkes için NATO'yu protesto etmek bir hak olmanın ötesinde görevdir" ifadelerine yer verilen dilekçede, NATO'nun Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerindeki faaliyetlerine de değinildi."

"KAMU PERSONELİNİN İZİNLİ SAYILMASI OLAĞANÜSTÜ HAL İLANLARINDA BİLE GÖRÜLMEDİ"

Dilekçede, "Kamu personelinin izinli sayılması olağanüstü hal ilanlarında dahi görülmemiştir. NATO Zirvesi boyunca Ankara'da yaşayan yurttaşlar, kamu hizmetlerinde sınırlı düzeyde yararlanabilecektir. Davalı idare bu kararı ile zirve boyunca Türkiye'nin başkentini olabildiğince insansızlaştırmayı amaçlamaktadır. Davalı idare bu kararları ile yurttaşların toplantı, gösteri ve yürüyüşlerle NATO'nun saldırgan, katliamcı niteliğini protesto hakkını da engellemek istemektedir" denildi.

24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey şehrinde gerçekleşen 35. NATO Zirvesi sırasında gerçekleştirilen kitlesel protesto gösterilerine de değinilen dilekçede, "Göstericiler, bütçenin silahlara ve savaşa değil; sağlık, eğitim, konut ve iklim krizine harcanmasını talep etmiştir. İsrail'in Gazze'deki katliamcı politikalarına NATO ve batılı ülkelerin desteği protesto edilmiştir. Savaş karşıtı sivil toplum örgütleri ve çeşitli siyasi partiler bir araya gelerek bir alternatif 'karşı zirve' düzenlemiş, Lahey'de binlerce kişinin katıldığı büyük bir yürüyüş gerçekleştirmiştir. Hollanda polisi 'ifade özgürlüğü temel haktır' açıklaması yaparak protestolara izin vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

"KARAR HUKUKA AYKIRI"

Yasak kararının AİHM kararları, Anayasa, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na aykırı olduğuna işaret edilen dilekçede, davalı idarenin savunması alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi istendi.

"İKTİDAR SON DÖNEMDE SIKLIKLA BU TÜR YASAKLAMA KARARLARI ALIYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, "Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi, partimizin de içinde bulunduğu antiemperyalist güçlerce protesto edilecek. İktidar bunun için bir karar alarak bir hafta boyunca Ankara'yı adeta insansızlaştırma operasyonu başlattı. Uzunca bir dönemdir halkın rızasını kaybetmiş, demokratik tepkilere, protestolara tahammül göstermeyen iktidar son dönemde sıklıkla bu tür yasaklama kararları alıyor" dedi.

"YASAKLAMA KARARI GEÇERSİZDİR"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde uygulanan yasak kararının, açılan benzer bir dava sonucunda aylar sonra iptal edildiğini hatırlatan Tüzel, "Anayasa Mahkemesi ve yerel mahkeme kararları, gösteri ve toplantı hakkını açık biçimde güvence altına aldı. Bu nedenle Ankara Valiliği'nin aldığı yasaklama kararı hukuken geçersizdir" dedi.

NATO Zirvesi'nde alınacak kararların ülkedeki vatandaşların geleceğini tehlikeye sokacağını dile getiren Tüzel, "Daha çok sömürüyle ve geleceğimizin karartılmasıyla karşı karşıya kalacağı. Bu haydut devlet uygulamalarına Türkiye halkının sessiz kalması, seyirci kalması beklenemez" dedi.

"DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNDU"

Türkiye'deki NATO ve yabancı askeri üslerin kapatılmasını istediklerini belirten Tüzel, 68 Gençlik Hareketi'nin emperyalizme karşı "Bağımsız Türkiye" mücadelesi verdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Onların izinden devam ederek o gün nasıl Amerika, NATO güçleri protesto edildiyse, ülkemizde varlıklarına boyun eğilmediyse bugün de aynı tutumu sergileyeceğiz. Halkımızı, gençliği, işçi sınıfımızı, kadınları, sendikalarımızı, ülke halklarını demokratik hakları ortadan kaldıran NATO operasyonlarına karşı harekete geçmeye, alanlara çıkmaya çağırıyoruz. Erdoğan'ın büyük devlet adamı görüntüsü sergilemesine müsaade etmeyeceğiz. Dayatılan yoksulluğa, butlan kararı gibi baskıcı uygulamalara, grev yasaklarına karşı sesimizi hep birlikte yükseltelim."