Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeğin önemine vurgu yaparak tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

01.05.2024 23:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın. Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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