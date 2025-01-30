Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT'ın Türkiye'de bölge ofisi açmasına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT'ın Türkiye'de bölge ofisi açmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olması temennisinde bulundu.

30.01.2025 14:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Sıfır Atık Vakfı ile işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmayı imzaladıklarına dair paylaşımını alıntılayarak bir mesaj yayımladı.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda BM-HABITAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin açılmasına yönelik imzalanan "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın dünya ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesi memnuniyet verici. Bu anlamlı sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olmasını, ülkemiz merkezli uluslararası ofislerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Kimseyi geride bırakmayan, daha erişilebilir bir dünya yolunda atılan bu önemli adımda, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında "#DünyaOrtakEvimiz" etiketini de kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT'ın Türkiye'de bölge ofisi açmasına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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