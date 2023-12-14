Emine Erdoğan\'dan, Gazze\'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli

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Emine Erdoğan, Gazze'den getirilen 16 çocuğu ziyaret etti
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 16 çocuğu ziyaret etti. Çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.
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