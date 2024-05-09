Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki Açıklaması

Emine Erdoğan\'dan İsrail\'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarıyla bir kez daha kahrolduklarını belirterek, sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşetin artık durması gerektiği çağrısında bulundu.

09.05.2024 12:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarıyla bir kez daha kahrolduklarını belirterek, sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşetin artık durması gerektiği çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "Filistin için tek yürek" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Evlerinden edilmiş 1,5 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Refah'ın Gazze'de yedi aydır süren soykırımdan kaçan masumların son sığınaklarından olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, Filistinlilerin 7 Ekim'den bugüne insani bir kabusun içinde olduğunu belirtti.

"Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak art arda işlediği savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve katletmeye devam ettiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Filistin halkının insani yardımlarla bağını koparmayı hedefleyen, ateşkes müzakerelerine gölge düşüren Refah saldırılarıyla bir kez daha kahrolduk. Sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşet artık durmalı. Zira hiçbir ilahi ahit, hiçbir meşru siyasi ideoloji, zulmü kapsamaz. Geri dönüşü olmayan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep ediyor, tüm kalbimle Filistin'in hak ettiği huzura kavuşmasını diliyorum. Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika

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