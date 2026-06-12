Emine Erdoğan’dan LGS öğrencilerine başarı mesajı - Son Dakika
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Emine Erdoğan’dan LGS öğrencilerine başarı mesajı

Emine Erdoğan’dan LGS öğrencilerine başarı mesajı
12.06.2026 20:55
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek tüm öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. Her sınav bir hedefe açılan kapıdır ancak insanı asıl ileriye taşıyan şey, bilgiye duyduğu merak ve hayallerine olan inancıdır. Tüm çocuklarımıza başarı, huzur ve mutluluk diliyor, bu süreçte evlatlarının yanında olan kıymetli ailelere emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan’dan LGS öğrencilerine başarı mesajı - Son Dakika

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