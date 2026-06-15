Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'ne nefes aldıran çalışmaya tebrik - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'ne nefes aldıran çalışmaya tebrik

15.06.2026 19:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayanları tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Körfez'deki temizlik çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, yürütülen dip çamuru temizliği projesi kapsamında dalış yaptığı görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımından alıntı yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Denizin derinliklerinde ekosistemin canlanmaya başlaması, balıkların ve diğer canlıların yeniden görülmesi; doğaya gösterilen özenin ve kararlılığın en somut göstergesi. Marmara'ya nefes aldıran bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi'nde de aynı başarıyla devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'ne nefes aldıran çalışmaya tebrik - Son Dakika

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