Emine Erdoğan'dan Yangın Şehitlerine Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Allah vatanımızı tüm felaketlerden korusun. Milletimizin başı sağ olsun."