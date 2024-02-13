Emine Erdoğan gazetecilerle ayaküstü sohbet etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan gazetecilerle ayaküstü sohbet etti

Birleşik Arap Emirlikleri resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Dubai'de gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

13.02.2024 23:11  Güncelleme: 23:12
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Birleşik Arap Emirlikleri resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Dubai'de gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Emine Erdoğan gazetecilerle ayaküstü sohbet etti
Kaynak: DHA

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