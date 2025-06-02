Emine Erdoğan\'ın Sıfır Atık Girişimi, Senegal\'de kedi evlerine ilham oldu

Senegal Maarif Okulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Girişimi'nden ilham alarak atık maddelerden yaptıkları kedi evlerini kullanmaya başladı.

Emine Erdoğan'ın 2017'de başlattığı ve kurucusu olduğu "Sıfır Atık Girişimi", Afrika'da da yankı bulmaya devam ediyor.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye'ın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ile yaptığı etkinlikler, Senegal Maarif Okulları öğretmenlerine ilham oldu.

Başkent Dakar'daki Iba Der Thiam Maarif Okulu'nda görsel sanatlar öğretmeni Rabiatou Aw, Faye'ın Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Malicounda ilçesindeki Warang İlkokulunda gerçekleştirdiği etkinliği haberlerde izleyerek atık malzemeleri değerlendirmeye karar verdi.

Havaların ısınmasıyla okul bahçesindeki kedilerin gölge aradığını gören Aw, öğrencilerin ders sırasında çıkardığı atık kağıtlardan ve dışarıda topladığı kartonlardan kedi evi yapmak için kolları sıvadı.

Aw, AA muhabirine Senegal'de atıkların geri dönüşümü konusunda ciddi eksikler yaşandığını ancak en azından öğrencileriyle farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Sıfır Atık Girişimi'nin özellikle Afrika'da fark yaratacağına inandığını belirten Aw, "Cumhurbaşkanı'mızın eşi Marie Khone Faye'ın Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Girişimi'ne ilişkin yaptığı programa denk geldim ve atıkları nasıl geri dönüştürebileceğimi araştırdım. Çevre kirliliği küresel bir sorun olsa da Afrika'da atıkların değerlendirilmesi çok daha hayati bir konu." dedi.

Aw, bir süredir öğrencileriyle atıkları geri dönüştürdüklerini dile getirerek, "Atıklardan yaptığımız kedi evini öğrencilerimiz çok sevdi. Sadece kedi evi değil atıklardan dekorasyon malzemeleri de yapıyor hatta velilerimize hediye ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman'dan kedi evi siparişi

Projeye destek veren Türkçe öğretmeni Furkan Şişman da kedi evinin veliler tarafından da takdirle karşılandığını ve Türklerin sokak hayvanlarına sevgisinin de örnek olduğunu söyledi.

Şişman, "Her ne kadar Senegal'de Türkiye'deki kadar sokak hayvanı olmasa da patili dostlarımız için yaptığımız bu evler, velilerin de çok dikkatini çekti ve sokak hayvanları konusunda ciddi bir farkındalık oluştu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da 6 Nisan'da Faye ile bir okulda yaptıkları sıfır atık kampanyasının birçok eğitim kurumuna ilham olduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Sağman, Emine Erdoğan'ın girişiminin Senegal'de karşılık bulduğunun altını çizerek, "Faye ile yürüttüğümüz kampanya, ülke çapında ses getirdi. O bölgede 43 okulu bu konuda teşvik ettik ve hala da takip ediyoruz. Maarif okullarından da böyle bir girişim görmek, beni ayrıca çok mutlu etti. Büyükelçilik konutumuzun bahçesinde 8 tane kedimiz var. Ben de kedilerimiz için kedi evi siparişi verdim." diye konuştu.

Dakar'da günlük 1426 ton atık üretiliyor

"Senegal'de atık yönetimi sektöründeki zorluklar" başlıklı 2024'te yayımlanan araştırma, ülkede yıllık ortalama 3,1 milyon tondan fazla kentsel atık üretildiğini ortaya koyuyor.

Araştırmada bu atıkların yüzde 45'inin (yaklaşık 1,3 milyon ton) toplanmadığı ve çoğunlukla kontrolsüz şekilde doğaya bırakıldığına işaret ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) 2022 verilerine göre ise Dakar'da günlük toplam 1426 ton atık üretiliyor ve bu atıkların ancak yüzde 4'ü geri dönüştürülebiliyor.

Senegal'de geri dönüşüm konusunda devlet bazı adımlar atsa da bu yetersiz kalıyor.

Ülkede geri dönüşüm konusunda en önemli projelerden kabul edilen, 2021'de başlayan "Katı Atıkların Entegre Yönetimini ve Ekonomisini Teşvik Projesi (PROMOGED)", yaklaşık 300 milyon dolarlık bütçesiyle atık yönetimi altyapısını güçlendirmeyi, geri dönüşüm oranlarını artırmayı ve özel sektörün katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.