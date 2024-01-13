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Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için paylaşım yaptı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen ve yaralanan askerler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, kederli ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit düşen askerler için paylaşım yaptı
13.01.2024 - 14:02,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen ve yaralanan askerler için paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

Kaynak: AA
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Emine Erdoğan, PKK, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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