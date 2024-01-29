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Emine Erdoğan, Türk Eğitim Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Türk Eğitim Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan 'Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti. Sergide 700'e yakın eser bulunuyor ve Türk eğitim tarihinin farklı dönemlerini kapsıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ziyarette hazır bulundu ve sergiyi herkesin görmesini tavsiye etti.

Emine Erdoğan, Türk Eğitim Tarihi Sergisi\'ni ziyaret etti
29.01.2024 - 18:32,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi"ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda geçen ay açılan serginin ziyaretinde, Emine Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eşlik etti.

30 farklı kurum ile koleksiyonerlerden toplanan 700'e yakın eserden oluşan sergiyi gezen Emine Erdoğan, eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından sergiye dair yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan 'Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi'ni ziyaret ettik. Sergi, Köktürklerden Cumhuriyet'in 1960'lı yıllarına kadar uzanan eğitim yolculuğuna dair 30 farklı kurumdan toplanan yüzlerce eseri bir araya getiriyor. Türk eğitim tarihinin gelecek nesiller tarafından da bilinmesi ve yaşatılması adına sunulan bu önemli katkıda emeği geçenleri tebrik ediyor, herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum."

"Sergiyi herkesin görmesini tavsiye ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise serginin Divanu Lugati't-Türk ve Kutadgu Bilig ile başlayıp bugüne kadar Türkiye'nin eğitimdeki serencamını anlatan güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her açıdan bu hikayeyi ortaya koymuşlar. Burada, ders kitaplarından önemli baş ucu kitaplarına, öğrencilerin notlarından kayıt defterlerine, diplomalardan madalyalara kadar aklınıza gelebilecek her türlü eser var. Bunun kurumsallaşması gerekiyor o da Bakanlığımıza düşen bir iş. Biz 100. yıl vesilesiyle bir eğitim tarihi müzesi oluşturmayı gündemimize almıştık. Bakanlığımızın arşivinde çok sayıda eser var. Bu sergiye de ciddi anlamda eser katkısında bulunduk. Bu sergiyi herkesin görmesini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA
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