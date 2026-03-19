Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda Bayram Yoğunluğu

19.03.2026 14:58
Bayram öncesi alışveriş için Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş yapan vatandaşlar, Eminönü ve Mısır Çarşısı'ndaki iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin en uğrak yeri olan Tarihi Yarımada'da bayram öncesinde hareketlilik yaşandı.

Mısır Çarşısı ve çevresindeki iş yerlerinde alışveriş yapanların oluşturduğu yoğunluk dikkati çekti.

Kahve, şeker, lokum, kuruyemiş, çikolata ve kahvaltılıkların satıldığı iş yerleri ve tezgahlarda sıra oluştu.

Ziyaretçilerden Hacer Kaplan, kahve ve torunlarına bayram şekeri aldığını belirterek, "Hava soğuk, Eminönü kalabalık. Bayramda gezeceğiz, iki torunum bana gelecek. Onlara çikolata ve şeker aldım." dedi.

Ömer Burak Gültekin ise kıyafet, bayram şekeri ve lokum aldığını anlattı.

Bayramda akrabaları ziyaret edeceklerini dile getiren Gültekin, "Halamızı, amcaları, teyzelerimizi ziyaret edeceğiz. Burası kalabalık, hiçbir yere girilmiyor." diye konuştu.

Bayramlık almak için babası ve kardeşiyle Eminönü'ne gelen Yahya Çalışkan, çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, tatilde kuzenleriyle gezeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

