Emniyet Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı dolandırıcılığına karşı uyardı

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(ANKARA)- Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yurttaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "Kurban pazarlarında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olun" uyarırısı yapıldı. Uyarıda, "Mağdur değil dikkatli olun. İnternet üzerinden bedelinin çok altında kurbanlık satışı yapan sitelerden alışveriş yapmayın" ifadeleri kullanıldı.