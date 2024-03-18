Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ayyıldız, mesajında, 109 yıl önce Çanakkale'de yedi düvele karşı verilen var oluş mücadelesinde elde edilen zaferin ardından "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle yazdıran aziz şehitleri ve gazileri bir kez daha minnetle yad ettiğini belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün, büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini aktaran Ayyıldız, şunları kaydetti:
"'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' cümlesinde vücut bulan Çanakkale ruhundan aldığımız feyzle Emniyet Teşkilatı olarak, bayrağımız, bağımsızlığımız ve vatanımız için aynı kararlılık ve aynı inançla mücadelemizi sürdürüyor ve hiçbir ihanet odağına geçit ve imkan vermiyoruz.
Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak, millet olma şuurunu her daim diri tutarak bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hiç şüphesiz ki, bize bırakılan bu kutsal mirası muhafaza ederek bizden sonrakilere emanet etmek en temel vazifemizdir.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, şükran ve hayırla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Akarca, Türk milletinin, istiklali ve istikbali uğrunda inanç, azim ve kararlılıkla mücadele göstererek 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti ve kahraman şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıdığını ifade etti.
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