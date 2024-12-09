Endolüminal Cerrahi Sempozyumu Kahramanmaraş'ta - Son Dakika
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Endolüminal Cerrahi Sempozyumu Kahramanmaraş'ta

Endolüminal Cerrahi Sempozyumu Kahramanmaraş\'ta

Türk ve Japon doktorlar, endoskopik cerrahi deneyimlerini Kahramanmaraş'ta paylaştı.

09.12.2024 16:47
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Kahramanmaraş'ta bu yıl ilk kez düzenlenen "Endolüminal cerrahi: ESD Sempozyumu"nda Japon ve Türk doktorlar tecrübelerini paylaştı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek sempozyuma, Japonya ve Türkiye'den doktorlar katıldı.

Programda, "ileri endoskopi işlemlerinde anestezi", "endolüminal cerrahide geliştirilen diseksiyon ve miyotomi tekniği" gibi konularda sunumlar yapıldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, programın açılışında yaptığı konuşmada, cerrahi yöntemlerde son 20 yılda inanılmaz atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Minimal ve endoskopik işlemlerin son derece önem kazandığına işaret eden Yasım, bu yöntemler sayesinde hastalarda büyük kesilerle işlem yapmak zorunda kalınmadığını belirtti.

Yasım, "Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde de bu yöntemleri kullanarak pek çok ameliyat gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yakın zamanda endoskopik işlemleri sıklıkla yapmaya başladık. Ülkemizde sayılı merkezlerde yapılan bu işlemleri kendi bünyemizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sempozyum, hem bir eğitim hem de misafir hocalarımızın bilgi, deneyim ve birikimlerinden faydalanacağımız güzel bir etkinlik olacak." diye konuştu.

Türk ve Japon doktorların sunumlar yaptığı etkinlikte, Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu da nadir görülen ve yutma güçlüğü olarak bilinen "akalazya" hastalığının tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endolüminal Cerrahi Sempozyumu Kahramanmaraş'ta - Son Dakika

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