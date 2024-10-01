Endonezya Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Vatandaşlara Uyarı

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Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Endonezya vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Antara News'ün haberine göre, Bakanlık, Lübnan'da bulundukları tespit edilen Endonezya vatandaşlarıyla görüştü.

Vatandaşlarından bölgeyi terk etmelerini isteyen Bakanlık, tahliye sürecini Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Endonezya Silahlı Kuvvetleri (TNI) personelinin desteğiyle yürüteceklerini kaydetti.

Bakanlık, ayrıca vatandaşlarına, Lübnan'a ve İsrail'e planladıkları seyahatleri ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.