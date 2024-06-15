Endonezya'da Kurban Bayramı'nda Eve Dönüş Yolculuğu Başladı - Son Dakika
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Endonezya'da Kurban Bayramı'nda Eve Dönüş Yolculuğu Başladı

Endonezya'da nüfusu 276 milyona ulaşan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve ailelerinin yanında geçirmek için 'mudik' olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğuna başladı. Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk yaşanırken, bazı seferlerde gecikme ve aksaklıklar da yaşandı. Trafik kazalarını önlemek için sürücülere hız sınırlaması yapılırken, motosikletli yolculuklar azaltılmaya çalışılıyor.

15.06.2024 12:33
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Nüfusu 276 milyona dayanan Endonezya'da Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yerel dilde "mudik" olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğu başladı.

Ülkedeki milyonlarca Müslüman, bayramı memleketlerinde ve ailesinin yanında geçirmek için yollara düştü.

Hafta sonuyla birlikte toplam 4 günlük tatil için uçakla seyahat etmek isteyen yolcular, başkent Cakarta'ya yakın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Endonezyalı Müslümanlar bayramın bir geleneği olan, yerel dilde "mudik" denilen yolculukta özellikle Java ile Sumatra'da yer alan şehirlere gitmeyi tercih ediyor.

Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda bazı seferlerde bayram yoğunluğu nedeniyle gecikme ve aksaklıklar da yaşanıyor.

Ülkenin en büyük iç göçünün yaşandığı bayram tatilinde bazı yolcular tren ve otobüsle uzun saatlere aldırmadan ve mesafe gözetmeksizin seyahat ediyor.

Bazı noktalar için uçak seferlerinin yanı sıra aynı güzergahlardaki otobüs ve tren biletleri de bayram öncesinde tükendi. Kimi yolcular, bu nedenle memleketlerine kara yoluyla gitmek zorunda kaldı.

Özellikle başkentteki trafik problemi nedeniyle çeşitli önlemler alındı. Tatil süresince polis, asker ve kamu çalışanları yoğun mesai yapacak.

Yolculuklardaki trafik kazalarını önlemek için 80 kilometre hızın üzerine çıkılmaması konusunda sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuluyor.

Motosikletle "mudik" yolculuğu tehlikeli uyarısı

Bazı kişiler, ülkede en çok kullanılan ulaşım aracı olan motosikletle de memleketlerine gitmeyi tercih edebiliyor. Fakat yetkililer, uzun seyahatlerde asla motosiklet kullanılmamasını istiyor.

Motosikletli yolculuğu azaltmak için devlet ek olarak ücretsiz otobüs seferleri de düzenleniyor.

Yolculardan Şühelmaidi Şükür, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda memleketi Banda Açe'ye gideceğini söyledi.

Endonezyalıların bayramlarda sık sık ailelerinin yanına gittiğini belirten Şükür, "Endonezyalılar bayramının geleneği, 'mudik' olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğunda ülke içinde seyahat ediyor. Uzun tatillerde ailelerinin yanına gitmek isteyenler bu zamanda memleketlerine dönüyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Kurban Bayramı'nda Eve Dönüş Yolculuğu Başladı - Son Dakika

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