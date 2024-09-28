Endonezya'dan BMGK'ya Çağrı - Son Dakika
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Endonezya'dan BMGK'ya Çağrı

Dışişleri Bakanı Marsudi, BM'yi İsrail'in zulmünü durdurmaya çağırdı ve Filistin'in yanında olduklarını belirtti.

28.09.2024 20:46
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Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, " İsrail'in zulmünü durdurmak" için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) harekete geçmeye çağırdı.

Marsudi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Endonezya'nın Filistin halkına yönelik adaletsizliğe sessiz kalamayacağını dile getiren Marsudi, bağımsız bir devlete sahip olma konusunda Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Marsudi, " Gazze'de 41 binden fazla insan öldürüldü. Batı Şeria ve Lübnan'da durum giderek kötüleşiyor. Bu yeterli değil mi? Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in zulmünü durdurmak için ancak tüm Filistinliler yerlerinden edildiğinde, 100 bin Filistinli öldürüldüğünde ya da asıl silahlı çatışma patlak verdiğinde mi harekete geçecek?" ifadelerini kullandı.

Bunun oldukça geç olacağını vurgulayan Marsudi ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmasını eleştirdi.

Marsudi, Netanyahu'nun İsrail'in "barış istediği" ifadelerini hatırlatarak "Gerçekten mi? Dün o buradayken İsrail Beyrut'a eşi benzeri görüşmemiş bir hava saldırısı düzenledi, bu açıklamaya nasıl inanacağız?" dedi.

Netanyahu'nun savaşın devam etmesini istediğini söyleyen Marsudi, İsrail'e, yaptığı zulmü durdurması ve iki devletli çözüm konusunda baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Marsudi, BM üyelerinin büyük çoğunluğunun iki devletli çözümü desteklediğini dile getirdi ve ülkeleri, Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Kaynak: AA

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