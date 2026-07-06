Endonezya'dan Çöp Yangınlarına Karşı Uyarı - Son Dakika
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Endonezya'dan Çöp Yangınlarına Karşı Uyarı

Endonezya\'dan Çöp Yangınlarına Karşı Uyarı
06.07.2026 12:35
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Hükümet, aşırı hava koşulları nedeniyle çöp depolama alanlarındaki yangınlara karşı hazırlık çağrısı yaptı.

TANGERANG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, gelecek aylarda ülkeyi etkisi altına alması beklenen aşırı hava koşulları nedeniyle tüm yerel yönetimleri, çöp depolama alanlarındaki yangın risklerine karşı hazırlıklarını artırmaya çağırdı.

Yerel basının cumartesi günü aktardığına göre, Cakarta yakınlarındaki Tangerang bölgesinde bulunan bir çöp depolama alanında günlerdir kontrol altına alınamayan yangının ardından gelen bu uyarı, yerel yönetimleri teyakkuza geçirdi.

Kaynak: Xinhua

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