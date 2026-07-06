Endonezya\'dan Çöp Yangınlarına Karşı Uyarı

TANGERANG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, gelecek aylarda ülkeyi etkisi altına alması beklenen aşırı hava koşulları nedeniyle tüm yerel yönetimleri, çöp depolama alanlarındaki yangın risklerine karşı hazırlıklarını artırmaya çağırdı.

Yerel basının cumartesi günü aktardığına göre, Cakarta yakınlarındaki Tangerang bölgesinde bulunan bir çöp depolama alanında günlerdir kontrol altına alınamayan yangının ardından gelen bu uyarı, yerel yönetimleri teyakkuza geçirdi.